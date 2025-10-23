В минграде рассказали, почему меняли границы Светлогорска без обсуждений

Изменения в границах Светлогорска прошли без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний на основании Градостроительного кодекса. Об этом сообщается в ответе министерства градостроительной политики Калининградской области на запрос «Нового Калининграда».

Как отметили в министерстве, корректировка проводилась в соответствии с частью 18 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ и касалась устранения пересечения границ населенного пункта с границами земельных участков. Также в ведомстве пояснили, что такие изменения не связаны с расширением города за счет присоединения соседних территорий.

«Включение в границы города Светлогорска каких-либо населенных пунктов (поселков) не предполагается», — уточнили в минграде.

Напомним, приказ об изменении границ Светлогорска был подписан заместителем министра градостроительной политики региона Екатериной Подскребкиной.

Отметим, в Градостроительном кодексе указано, что внесение в генплан изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов «в целях жилищного строительства, определения зон рекреационного назначения или устранения пересечения границ населенного пункта с границами земельных участков», осуществляется без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

