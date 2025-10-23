В минграде рассказали, почему меняли границы Светлогорска без обсуждений

Все новости по теме: Муниципалитеты
В минграде рассказали, почему меняли границы Светлогорска без обсуждений

Изменения в границах Светлогорска прошли без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний на основании Градостроительного кодекса. Об этом сообщается в ответе министерства градостроительной политики Калининградской области на запрос «Нового Калининграда».

Как отметили в министерстве, корректировка проводилась в соответствии с частью 18 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ и касалась устранения пересечения границ населенного пункта с границами земельных участков. Также в ведомстве пояснили, что такие изменения не связаны с расширением города за счет присоединения соседних территорий.

«Включение в границы города Светлогорска каких-либо населенных пунктов (поселков) не предполагается», — уточнили в минграде.

Напомним, приказ об изменении границ Светлогорска был подписан заместителем министра градостроительной политики региона Екатериной Подскребкиной.

Отметим, в Градостроительном кодексе указано, что внесение в генплан изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов «в целях жилищного строительства, определения зон рекреационного назначения или устранения пересечения границ населенного пункта с границами земельных участков», осуществляется без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter