Цена на поставку ёлок в Калининград на торгах снизилась почти на 2,5 млн рублей

Цена на поставку ёлок в Калининград на торгах снизилась почти на 2,5 млн рублей
Фото: Илья Абросимов / Новый Калининград
Все новости по теме: Новый год

Победитель торгов на поставку ёлок к Новому году в Калининград в ходе аукциона «сбил» цену в три с половиной раза. Информация опубликована на сайте госзакупок.

В торгах участвовало пять интересантов. Победитель снизил начальную стоимость контракта с 3,35 млн руб. до 899 тыс. руб. В протоколе по состоянию на сегодняшний день не указывается наименование подрядчика.

Руководитель «Дирекции ландшафтных парков» Дмитрий Смищук сообщил, что к Новому году Калининград заказал всего 50 ёлок в кадках и ограничился этим количеством.

«Деревья из ЕС мы больше не заказываем, ожидаем поставку из России, — отметил Смищук. — По этому направлению у нас только одна закупка в этом году. Большие новогодние ёлки — это уже не наша история. Не мы их будем покупать. Что касается живых ёлок, то теоретически их могут закупить другие организации. Правда, я о таких планах не знаю».

Напомним, по информации, опубликованной на сайте госзакупок, победителем торгов по выбору подрядчика, который поставит новую новогоднюю елку с украшениями и новогодние инсталляции для пл. Победы в Калининграде, признан ИП Межевов из Москвы. В ходе аукциона он снизил начальную стоимость контрактов в полтора раза — с 73,28 млн руб. до 49,04 млн руб.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter