Цена на поставку ёлок в Калининград на торгах снизилась почти на 2,5 млн рублей

Победитель торгов на поставку ёлок к Новому году в Калининград в ходе аукциона «сбил» цену в три с половиной раза. Информация опубликована на сайте госзакупок.

В торгах участвовало пять интересантов. Победитель снизил начальную стоимость контракта с 3,35 млн руб. до 899 тыс. руб. В протоколе по состоянию на сегодняшний день не указывается наименование подрядчика.

Руководитель «Дирекции ландшафтных парков» Дмитрий Смищук сообщил, что к Новому году Калининград заказал всего 50 ёлок в кадках и ограничился этим количеством.

«Деревья из ЕС мы больше не заказываем, ожидаем поставку из России, — отметил Смищук. — По этому направлению у нас только одна закупка в этом году. Большие новогодние ёлки — это уже не наша история. Не мы их будем покупать. Что касается живых ёлок, то теоретически их могут закупить другие организации. Правда, я о таких планах не знаю».

Напомним, по информации, опубликованной на сайте госзакупок, победителем торгов по выбору подрядчика, который поставит новую новогоднюю елку с украшениями и новогодние инсталляции для пл. Победы в Калининграде, признан ИП Межевов из Москвы. В ходе аукциона он снизил начальную стоимость контрактов в полтора раза — с 73,28 млн руб. до 49,04 млн руб.

