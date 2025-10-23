«Почта России» согласилась отдать городу площадь на углу улиц Леонова и Чайковского

«Почта России» согласилась отдать городу площадь на углу улиц Леонова и Чайковского
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Городской облик

Площадь перед бывшим главпочтамтом на углу улиц Леонова и Чайковского «Почта России» согласна передать городу. Об этом «Новому Калининграду» сообщила в четверг, 23 октября, глава администрации города Елена Дятлова.

«Возражений от „Почты России“ мы не имеем, — сообщила она. — Нам пришёл ответ, что они обратятся в Росимущество за разрешением возможности отчуждения этой территории».

Напомним, что проблемный участок в июле этого года Елена Дятлова обсуждала во время прогулки по городу с зампредседателя регионального правительства Александром Рольбиновым.

«Нужно прийти к „Почте России“ и попросить её выполнить работы, когда мы зайдём сюда с ремонтом», — посоветовала тогда Дятлова Рольбинову. Тот в свою очередь переговорил с региональным руководством «Почты России», рассказал им про «150 метров ужасной плитки» и посоветовал сделать ремонт в едином архитектурно-цветовом решении.

«У меня есть предложение размежевать земельный участок и оставить почте только землю под зданием, а нам отдать остальное. Мы тогда самостоятельно всё сделаем», — подсказала Рольбинову тогда же Дятлова.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter