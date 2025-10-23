«Почта России» согласилась отдать городу площадь на углу улиц Леонова и Чайковского

Площадь перед бывшим главпочтамтом на углу улиц Леонова и Чайковского «Почта России» согласна передать городу. Об этом «Новому Калининграду» сообщила в четверг, 23 октября, глава администрации города Елена Дятлова.

«Возражений от „Почты России“ мы не имеем, — сообщила она. — Нам пришёл ответ, что они обратятся в Росимущество за разрешением возможности отчуждения этой территории».

Напомним, что проблемный участок в июле этого года Елена Дятлова обсуждала во время прогулки по городу с зампредседателя регионального правительства Александром Рольбиновым.

«Нужно прийти к „Почте России“ и попросить её выполнить работы, когда мы зайдём сюда с ремонтом», — посоветовала тогда Дятлова Рольбинову. Тот в свою очередь переговорил с региональным руководством «Почты России», рассказал им про «150 метров ужасной плитки» и посоветовал сделать ремонт в едином архитектурно-цветовом решении.

«У меня есть предложение размежевать земельный участок и оставить почте только землю под зданием, а нам отдать остальное. Мы тогда самостоятельно всё сделаем», — подсказала Рольбинову тогда же Дятлова.