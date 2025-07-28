Конец безобразию: как Дятлова проверила ремонт тротуаров и дала урок урбанизма (фото)

В минувшую пятницу сотрудники мэрии Калининграда под присмотром зампредседателя регионального правительства Александра Рольбинова осматривали отремонтированные и готовящиеся к ремонту тротуары в центре города. Пешеходная экскурсия по улицам Чайковского, Леонова, Карла Маркса, Красной и Яналова получилась поучительной. Глава администрации Елена Дятлова учила Рольбинова урбанизму, а Рольбинов в свою очередь поделился своим видением красоты. За дискуссией чиновников и практическими выводами, к которым она их подтолкнула, следил «Новый Калининград».

Встречу Елена Дятлова назначила Александру Рольбинову в самом начале улицы Чайковского — у перекрёстка с Советским проспектом. Вместе с ней на место прибыли директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Дмитрий Майоров, гендиректор хорошо известной по контрактам с городскими властями компании «Мосинжиниринг» Георгий Мнацаканов, а также специалисты-дорожники и журналисты.

«Коллеги, а какой у нас сегодня день?» — спросила Дятлова, оглядев собравшихся. Была невыносимая жара и изнывающие от неё чиновники не совсем поняли, о чём речь.

«Пятница», — нашёлся Рольбинов и добавил к этому слову рифму с намёком на приближение весёлых выходных.

«Сегодня 45 лет со дня смерти Высоцкого! — в шутку пристыдила вице-премьера глава администрации, посоветовав обязательно послушать что-нибудь из песен артиста. — А теперь к делу».

Для введения всех в курс дела председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов сообщил, что в этом году в городе успеют отремонтировать 43 тротуара, из которых 36 уже в работе (12 завершены, а 24 в высокой, от 60 до 80 процентов, степени готовности), по четырём подводят итоги торгов, а три готовятся к торгам. Завершив краткий отчёт, Романов заверил, что уж в этом году «благодаря ранней контрактации» дорожники точно успеют всё в срок, и никаких рисков задержки даже на горизонте не видно.

Постукивая носком ботинка по цементной тротуарной плитке, Рольбинов поинтересовался, везде ли она такая однообразно-серая, как на улице Чайковского. «Каждый тротуар у нас уникален, — возразила ему Дятлова, — потому что у нас с этим работает главный архитектор. То есть, какая будет уложена плитка и как, решают не дорожники».

Чиновники промаршировали мимо экзотических рабочих, укладывавших плитку. Один из них был с пышными усами и оранжевым тюрбаном на голове. Пока сотрудники администрации полушёпотом обсуждали плюсы и минусы иностранной рабочей силы из Индии, Елена Дятлова объявила, что в этом году город «кратно нарастил количество ремонтных работ».

«Вы в отпуске были у нас?» — обратилась она к директору ГДСР Дмитрию Майорову.

«Один раз», — ответил он, как будто не до конца понимая, много это или мало.

«А ваши коллеги?» — переспросила глава.

«По одному разу тоже. Почти», — отреагировал Майоров.

«Вот видите, работа специалистов ГДСР — это практически 24 на 7», — повернулась к Рольбинову Дятлова. — Только представьте, какой это труд подготовить такой объём работ: осметить, сделать документацию на торги и дефектные ведомости, пройтись и понять типологию тротуара..." Рольбинов возразил, что в Калининграде ещё есть улицы, где на тротуарах встречается стометровые отрезки с пятью, если не десятью вариантами мощения, и заявил, что это «не очень с точки зрения восприятия».

Следующую остановку группа проверяющих сделала в районе перекрёстка с улицей Брамса. На углу Рольбинов вдруг упёрся взглядом в кирпичный забор, который венчала сетка-рабица.

«Какой смысл в этой фигне, кроме уродства?» — поинтересовался вице-премьер. Глава администрации указала на трансформаторную подстанцию, которую скрывала ограда, но Рольбинов не растерялся и показал, что с другой стороны никакого забора нет, и добраться к подстанции проще простого. Елена Дятлова попросила подчинённых взять забор на карандаш и по возможности демонтировать рабицу.

По дороге Рольбинов рассказывал Дятловой, что при ремонте тротуаров от полоски газона вдоль дорог давно пора отказаться: «Из-за противогололёдной обработки там всё равно ничего у вас не растёт, и в результате, кроме грязи, мы там ничего не видим».

Дятлова согласно кивнула, ответив, что в этой «зелёнке» она также «не видит никакого смысла». При этом глава сообщила, что власти «максимально сохраняют зелёные насаждения».

«Жители у нас делятся на две категории: одни выбирают приоритет для пешеходов, чтобы было удобно также велосипедистам и мамам с колясками; а другие говорят: «Нет! Зелёные насаждения в приоритете», — продолжила свою мысль Дятлова, уклоняясь от выпирающей ветки кустарника.

Рядом с зоопарком директор компании-подрядчика Георгий Мнацаканов сообщил, что деревья для него — большая проблема. «Я в области главный нарушитель! Жители охотятся за мной», — признался он и указал на липы на краю дороги. Деревья росли таким образом, что часть их корневой системы вылезала за бордюр.

«Грязь ведь на дорогу с тротуара потечёт», — заметили журналисты. «Не согласен — возражай, возражаешь — предлагай, предлагаешь — делай», — скороговоркой ответила Дятлова.

«А если тут заанкериться, сделать опалубку и залить это всё бетоном, чтобы грязь не текла?» — задумался Рольбинов. «6-7 сантиметров бетона будет. Это же некрасиво. Да и выломает быстро», — сообщил Мнацаканов. «Не очень красиво получается, мда», — согласился Рольбинов, но настоял, чтобы подрядчик всё равно поставил там хоть какой-нибудь бордюр.

Проблемной точкой стал и перекрёсток улиц Чайковского и Леонова. Площадку перед входом в почтовое отделение жители называют музыкальной, потому что под ногами с характерным звуком гуляет довоенная бетонная плитка. Антон Романов признался, что город пока не может «зайти» сюда с ремонтом, так как участок принадлежит «Почте России».

«Визуально границы не видны, но на нашем геопортале их можно увидеть. Красная линия проходит чётко по территории исторической плитки», — сообщил он.

«Нужно прийти к „Почте России“ и попросить её выполнить работы, когда мы зайдём сюда с ремонтом», — посоветовала ему Дятлова. Услышав этот диалог, Александр Рольбинов решил, по всей видимости, принести пользу городу. «Если какие-то проблемы с почтой будут, я поговорю», — сказал он, а через минуту уже разговаривал с региональным руководством «Почты России».

Рольбинов объяснил, что на продолжение ремонта городские власти выходят в следующем году: «Тут метров 150, наверное, ужасной плитки. Территория это ваша, и тут жуть какая-то. Она вся разбита. Было бы правильно сделать ремонт в едином архитектурно-цветовом решении. Если бы вы заложили ремонт в следующем году, мы бы синхронизировали его с городом, и очень красиво было бы».

«У меня есть предложение размежевать земельный участок и оставить почте только землю под зданием, а нам отдать остальное. Мы тогда самостоятельно всё сделаем», — подсказала ему Дятлова.

Почта на второй вариант, похоже, согласилась, а Елена Дятлова протянула Рольбинову руку со словами: «Я вас поздравляю! Вы тоже, как и я, стали собирателем земли государевой!». Рольбинов, в свою очередь, посоветовал сделать напротив почты не стандартный ремонт, а «что-нибудь придумать».

«Не отбирайте хлеб у главного архитектора Калининграда», — ответила ему Дятлова.

Дальше вице-премьер и глава администрации решили подискутировать на тему урбанизма и городской эстетики. Дятлова пыталась объяснить, что дорожников нужно всегда контролировать, так как они «не про красоту» и мыслят категориями «квадратно-гнездовой укладки плитки».

«Что может быть красивее дорог с развязками!» — попытался защитить коллег Рольбинов. «Я до этого тоже воспевала красивые дороги с развязками, — ответила на восклицание Дятлова. — Но в городской среде приоритет должен быть у пешехода и красота должна быть для пешехода».

«А вы представьте на секунду замечательный тротуар, выстланный мрамором и гранитом, и дорогу, где колдобины, ямы и бурелом», — парировал вице-премьер и расхохотался. «Вы передёргиваете, Александр Семёнович!» — нахмурилась Дятлова. «Ровно так же, как и вы», — продолжил посмеиваться Рольбинов.

«Меняйте мировоззрение. Мне пришлось его изменить, когда я сменила должность министра развития инфраструктуры на должность главы администрации. Многие бы решения, которые мной принимались ранее, я бы принимала по-другому», — настаивала Дятлова.

Дискутируя, чиновники достигли улицы Карла Маркса, где весной подрядчик перекладывал асфальт, снял часть плитки с тротуара и пропал. О том, что «безобразие» жители наблюдают в течение всего лета, напомнил житель улицы, заметивший чиновников. «Это безобразие будет закончено в конце этого года, — торжественно пообещала Елена Дятлова и пожала руку прохожему. — Тротуар мы сделаем от улицы Красной до улицы Леонова».

К слову, на улице Красной, ремонт которой выполняла та же компания «Мосинжиниринг» Георгия Мнацаканова, Рольбинов обратил внимание на брусчатку. Его заинтересовал широкий шов между камнями.

Заметив этот интерес, директор ГДСР Дмитрий Майоров сообщил, что по Красной к подрядчику действительно были замечания из-за высыпающихся швов.

«Вот вы переложили дорогу, и сколько брусчатки осталось? — поинтересовался Рольбинов у Мнацаканова. «Мы её даже добавляли, — ответил подрядчик. — Просто дорога местами чуть уширилась. У нас проблемных участков тут квадратов 200-250, но мы всегда по первому зову приезжаем и поправляем».

Судя по всему, с гранитом у вице-премьера были связаны тёплые воспоминания. Причём, кёнигсбергский булыжник тут был не при чём. Когда Елена Дятлова вновь заговорила о городской эстетике, Рольбинов заявил, что ему нравится зелёный цвет, который очень хорош «для нашего достаточно серого города».

«А почему вы тогда асфальт кладёте серого цвета?» — удивилась глава администрации.

«Когда у нас была возможность, мы завозили гранит из Швеции и Норвегии. У нас есть некоторые дороги, где бордюры имеют красный оттенок, а есть такие, где он зелёный. Приятный такой зеленоватый оттенок», — задумчиво ответил Рольбинов.

«В угоду финансовому расчету от этого отказались?» — переспросила Дятлова.

«Не мы отказались. Нам отказали в любви наши партнёры так называемые. Норвеги да шведы. Сейчас из Ленобласти везём», — невесело ответил вице-премьер.

Разговор о зелени продолжился на улице Лейтенанта Яналова. Увидев на стене закрытого клубного заведения растительный узор, Елена Дятлова обратилась к журналистам и попросила объяснить, безобиден ли он и не тянет ли на уголовную статью о пропаганде наркотиков. Оказалось, что листья были пальмовыми и вполне себе разрешёнными.

Закончив экскурсию, глава администрации снова попросила обратить внимание под ноги. Под ними опять был тротуар из цементной плитки. Люди шли, не задумываясь о том, что это благо появилось лишь в этом году.

«Мы 4 января тут гуляли и пройти могли только по узенькой тропиночке вдоль дома, — торжествующе объявила она. — Были сплошные ямы, рытвины и хаотично припаркованные машины».

Правда, работы и тут ещё не завершены — осенью глава пообещала высадить на тротуаре деревья в оставленных для этого лунках. Будет, конечно, без бордюров с зелёным оттенком, но, по словам Дятловой, тоже хорошо.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»