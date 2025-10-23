ММО предусмотрел более 97 млн руб. на «космическое пространство» в «Планете Океан»

ММО предусмотрел более 97 млн руб. на «космическое пространство» в «Планете Океан»

Музей Мирового Океана предусмотрел более 97 млн руб. на обустройство в «Планете Океан» пространств «Лаборатория Космоса и Земли», «Кинопланетарий» и «Астрономическая площадка». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ определения поставщика — открытый аукцион в электронной форме. Работы необходимо выполнить с момента заключения контракта до 25 декабря 2026 года. Всего на второй этап создания экспозиции «Планета Океан» Музей Мирового Океана выделяет более 220 млн руб.

Напомним, по информации, ранее размещенной на сайте госзакупок, около 72 млн рублей музей направляет на создание пространства «Лаборатория Воды и Воздуха», более 50 млн — на оформление зон «Лаборатория Жизни» и «Лаборатория Жизни. Аквариумы».

Ранее в ММО сообщили, новый музейный корпус будет работать в тестовом режиме до тех пор, пока не завершится создание экспозиций на других этажах. Речь идёт об экспозициях «Лаборатория жизни», «Лаборатория воды и воздуха», «Лаборатория технологий», а также «Лаборатория космоса и земли».

