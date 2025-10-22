ММО выделяет более 123 млн на второй этап создания экспозиции «Планета Океан»

На второй этап создания экспозиции «Планета Океан» Музей Мирового Океана выделяет более 123 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Около 72 млн рублей направляют на создание пространства «Лаборатория Воды и Воздуха», более 50 млн — на оформление зон «Лаборатория Жизни» и «Лаборатория Жизни. Аквариумы».

Способ определения поставщика — открытый аукцион в электронной форме. Работы необходимо выполнить с момента заключения контракта до 11 декабря 2026 года.

3 сентября в кассах Музея Мирового океана открылась продажа билетов в корпус «Планета Океан». Пропускная способность нового корпуса составляет 300 человек в день.

В ММО сообщили, новый музейный корпус будет работать в тестовом режиме до тех пор, пока не завершится создание экспозиций на других этажах. Речь идёт об экспозициях «Лаборатория жизни», «Лаборатория воды и воздуха», «Лаборатория технологий», а также «Лаборатория космоса и земли».

Открытие «Планеты Океан» состоялось 18 августа. Мероприятие совместили с первым расширенным заседанием попечительского совета регионального отделения Русского географического общества, на которое пригласили замминистра культуры РФ, губернатора и других официальных лиц.

«Планету Океан» начали строить в 2013 году, планировали открыть корпус к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, однако строительство затягивалось, неоднократно менялись заказчики и подрядчики. С 2021 года заказчиком нового корпуса выступала подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик». Работы вел «СтройМонолитСервис».

