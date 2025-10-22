ММО выделяет более 123 млн на второй этап создания экспозиции «Планета Океан»

ММО выделяет более 123 млн на второй этап создания экспозиции «Планета Океан»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Музейный квартал

На второй этап создания экспозиции «Планета Океан» Музей Мирового Океана выделяет более 123 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Около 72 млн рублей направляют на создание пространства «Лаборатория Воды и Воздуха», более 50 млн — на оформление зон «Лаборатория Жизни» и «Лаборатория Жизни. Аквариумы».

Способ определения поставщика — открытый аукцион в электронной форме. Работы необходимо выполнить с момента заключения контракта до 11 декабря 2026 года.

3 сентября в кассах Музея Мирового океана открылась продажа билетов в корпус «Планета Океан». Пропускная способность нового корпуса составляет 300 человек в день. 

В ММО сообщили, новый музейный корпус будет работать в тестовом режиме до тех пор, пока не завершится создание экспозиций на других этажах. Речь идёт об экспозициях «Лаборатория жизни», «Лаборатория воды и воздуха», «Лаборатория технологий», а также «Лаборатория космоса и земли».

Открытие «Планеты Океан» состоялось 18 августа. Мероприятие совместили с первым расширенным заседанием попечительского совета регионального отделения Русского географического общества, на которое пригласили замминистра культуры РФ, губернатора и других официальных лиц.

«Планету Океан» начали строить в 2013 году, планировали открыть корпус к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, однако строительство затягивалось, неоднократно менялись заказчики и подрядчики. С 2021 года заказчиком нового корпуса выступала подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик». Работы вел «СтройМонолитСервис».

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter