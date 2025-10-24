Предложение квартир в новостройках Калининграда за год выросло на 69%

Выбор квартир в новостройках Калининграда за последний год увеличился на 69%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Недвижимость».



Предложение однокомнатных квартир увеличилось на 76%, двухкомнатных — на 71%.

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в России в сентябре составила 175 тыс. рублей. В Калининграде она достигла 148 тыс. за квадратный метр.