Минздрав: в ряде медучреждений не работают Интернет и МИС из-за хакерской атаки

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Из-за хакерской атаки на операторов мобильной связи в некоторых медучреждениях Калининградской области временно не работают каналы связи для доступа в Интернет и медицинскую информационную систему. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Медорганизации продолжают работать в штатном режиме. По словам пресс-службы, ситуация находится под контролем.

Напомним, что в сентябре 2024 года на серверном оборудовании МИС «Барс» произошел технический сбой. Сервис не был доступен с 13 по 17 сентября. В телеграм-чате «Медицина 39» пользователи сети писали, что не могли записаться на приём к нужным врачам. У некоторых пациентов не работала также запись через «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Пресс-служба регионального правительства сообщила, что задержка запуска МИС была связана с доставкой комплектующих серверного оборудования, которое собирались заменить.

В ноябре 2024 года ряд медучреждений области не мог пользоваться медицинской информационной системой «БАРС» из-за проблем на линии Ростелекома.

