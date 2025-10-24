Власти полтора года не могут добиться сноса кафе «Причал» на Верхнем озере

Власти полтора года не могут добиться сноса кафе «Причал» на Верхнем озере
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Власти Калининграда уже полтора года не могут добиться сноса кафе «Причал», расположенного на Верхнем озере. О том, что собственники продолжают обжаловать решение Ленинградского районного суда, вынесенное в апреле прошлого года, журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«У нас есть решение суда, вступившее в законную силу. Оно по-прежнему продолжает обжаловаться собственником. Далее должна быть работа судебных приставов по обеспечению исполнения решения суда», — отметила чиновница.

Дятлова добавила, что обязанность по исполнению решения суда лежит на собственнике объекта и администрация к нему отношения уже не имеет.

Она также уточнила, что сроки сноса лучше узнать в областной прокуратуре. По этому поводу редакция «Нового Калининграда» обратилась в пресс-службу упомянутого ведомства с запросом.

Напомним, что в апреле 2024 года Ленинградский районный суд постановил изъять у собственников в пользу государства земельный участок, на котором стоит кафе «Причал» (здание должны были снести в течение месяца). Тогда же в суде выяснилось, что участок под заведением был приватизирован и передан предпринимателям незаконно.

