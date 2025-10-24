Дятлова о проблемах на Дзержинского: «Мыслим глобально, действуем локально»

Дятлова о проблемах на Дзержинского: «Мыслим глобально, действуем локально»

Лежачие полицейские на ул. Дзержинского, на которые массово жалуются местные жители, останутся на своих местах. Для ускорения движения власти планируют принять другие меры. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Данный участок улично-дорожной сети по итогам 2024 года был признан аварийно опасным. В соответствии с нормативно-правовыми актами, администрация Калининграда обязана предпринять весь комплекс мер, который направлен на ликвидацию аварийно опасных участков. На чаше весов следующее: мы едем быстро и при этом есть риск того, что наши близкие пострадают в результате ДТП, либо происходит замедление движения, но при этом дорога становится более безопасной. Будем ли мы сейчас демонтировать искусственные дорожные неровности? Ответ — нет», — сказала Дятлова.

По её словам, для ускорения движения транспорта по ул. Дзержинского власти планируют «в срочном порядке» оборудовать заездные карманы для автобусов, которые в настоящее время «невозможно объехать» при высадке и посадке пассажиров. Ещё одна мера — «более точечное регулирование светофорного объекта».

При этом власти, как отметила сити-менеджер, понимают, что кардинально ситуация в «сложном микрорайоне» в результате указанных мер не изменится, поэтому требуются более глобальные действия.

«Нам очень необходима реализация третьей очереди Восточной эстакады с реконструкцией перекрёстка Емельянова и Дзержинского. У моих коллег, которые работают в министерстве развития инфраструктуры, есть полностью все отработанные решения по этому вопросу. Есть проект, прошедший государственную экспертизу, который позволил бы начать данное новое строительство. И я знаю, что коллеги сегодня проводят большую работу для того, чтобы была возможность получить федеральное финансирование и начать реализацию этого объекта», — сообщила Елена Дятлова.

По её словам, улицы Емельянова и Дзержинского должны в будущем стать четырёхполосными. Однако разработка соответствующего проекта в настоящее время не имеет смысла. «Сейчас начинать проектировать, пока мы не начали строить третью очередь Восточной эстакады, бесполезно. Нас ещё Аллея Смелых поддавливает. Поэтому сейчас мыслим глобально, действуем локально», — заключила глава горадминистрации.

Строительство третьего этапа Восточной эстакады, как сообщал ранее министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов, стоит порядка 25 млрд рублей, т.к. объект находится в болотистой местности. Власти региона ищут возможность войти в федеральную программу финансирования.

