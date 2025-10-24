Прокуратура: в СИЗО-1 в Калининграде выявлены нарушения

Заместитель прокурора области проверил состояние законности в СИЗО-1 в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки осуществлен обход камер, в которых содержались арестованные, и других объектов учреждения. Особое внимание уделено вопросам соблюдения прав и законных интересов лиц, содержащихся под стражей, соответствию условий их содержания нормам федеральных законов, а также их медицинскому и материально-бытовому обеспечению. Проверкой выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, в целях устранения которых приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Отметим, что ранее прокуратура проводила проверку в СИЗО-1 в июле 2023 года, тогда в учреждении также были выявлены нарушения.

