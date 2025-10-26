Суд: в Калининграде пациент получил тяжкий вред здоровью при проведении операции

Суд: в Калининграде пациент получил тяжкий вред здоровью при проведении операции

Суд Ленинградского района частично удовлетворил иск 47-летнего жителя области о взыскании компенсации морального вреда за причиненный вред здоровью к минздраву, агентству по имуществу и областной больнице. Пострадавший получивший тяжкий вред здоровью во время операции в Калининградской областной больнице.

В ходе судебных разбирательств было установлено, что летом 2024 года пациенту сделали диагностическую операцию в отделении торакальной хирургии областной больницы. В ходе операции был поврежден диафрагмальный нерв, о чём пациент узнал через некоторое время после обследования у другого врача. Дефекты оказания медпомощи подтвердила столичная судебная экспертиза, выводы которой учел суд. Представитель истца заявила о том, что, судя по данным об образовании проводившего операцию врача, он не имел должной квалификации торакального хирурга, диплом о профпереподготовке был аннулирован.

Юрист областной больницы заявил, что проводивший операцию доктор в КОКБ больше не работает, в настоящее время он трудится в Онкологическом центре.

Суд удовлетворил иск частично, снизив сумму требований к областной больнице с 1 млн руб. до 170 тыс. Сторона истца намерена обжаловать решение.

«Новый Калининград» направил запрос на получение информации в минздрав региона. Подробнее о ситуации читайте в публикации на следующей неделе.



