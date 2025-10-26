Операция с угрозой для жизни: почему суд встал на сторону пациента больницы

0 0

Суд Ленинградского района частично удовлетворил иск 47-летнего жителя области о взыскании компенсации морального вреда за причиненный вред здоровью к областной больнице и минздраву. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью во время операции в Калининградской областной больнице. Мужчина заявил иск на миллион рублей, суд постановил выплатить ему 170 тысяч. Решение пока в законную силу не вступило. Корреспондент «Нового Калининграда» побывал на заседании суда и выслушал стороны процесса.

От редакции: «Новый Калининград» с большим уважением относится к медицинским работникам, которые работают в Калининградской области и за её пределами. И ни в коей мере не считает описанную в публикации ситуацию типичной для сферы здравоохранения.

Сергей* — крепкий спортивный мужчина, офицер запаса. Последние годы работал мастером в одной из региональных инфраструктурных компаний. «Два или три раза я переболел ковидом, была даже двусторонняя пневмония. Поэтому регулярно проверялся. В 2023 году сделал в поликлинике флюорографию, она показала признаки аутоиммунного заболевания. После длительного периода обследования для исключения онкологии меня отправили в торакальное отделение Калининградской областной больницы», — рассказывает Сергей.

Операция была плановой, диагностической. Перед ней мужчина, как и положено, подписал «Информированное согласие». «Но сам характер операции, возможные её последствия мне так никто и не объяснил. Там, кстати, в материалах судебного дела есть одно из согласий, подпись под которым на мою совсем не похожа», — утверждает Сергей.

Операцию в торакальном отделении сделали в августе 2024 года. «Мне сообщили, что онкологии нет, не подтвердили и аутоиммунное заболевание, а предположили, что это, скорее всего, аутоиммунная реакция. По всем выписным бумагам операция прошла отлично. Меня отправили домой, — вспоминает пациент. — После больницы я чувствовал себя не очень. До этого мог легко по лестнице на пятый этаж забежать, а тут до четвертого едва доползаешь — одышка, сердцебиение страшное, давление высоченное даже с ежедневным применением препаратов. Думал, что это такой восстановительный период после операции... Но ситуация не менялась».

Сергей заподозрил неладное после того, как нужно было выполнить ряд манипуляций, которые раньше ему давались легко. «По роду деятельности я руководитель, физическую работу выполняю не такую трудоемкую, да и послеоперационный период не так давно закончился. А тут в ноябре в связи с нехваткой кадров мне лично пришлось выполнять работу на высоте в стеснённых условиях. Поднялся на шестиметровую высоту, провел там 15 минут. При выполнении работ такого вида интенсивно работают практически все группы мышц. Как спустился на землю после выполнения работы, так и не смог понять, что произошло: грубо говоря, на четвереньках я 10-15 минут приходил в себя, не мог отдышаться, хватал воздух ртом...»

Мужчина обратился в свою районную поликлинику, ему дали направление в диагностический центр Калининградской областной больницы к врачу-пульмонологу. По старой привычке он решил сделать КТ грудной клетки в платном порядке, чтобы не ждать очереди и не затягивать время. «И знаете, меня сразу после КТ вызвал в кабинет врач-рентгенолог, который описывает результаты, и сообщил мне официально: у вас проблема, релаксация купола диафрагмы! Он расспросил про операцию, когда была и какая цель. Позже выяснилось по медицинским документам, что „релаксация купола диафрагмы“ диагностировалась уже на следующий день после операции, до операции ее не было. То есть врач, который меня оперировал, скрыл факт повреждения и лишил меня хоть и малого, но шанса на медикаментозное восстановление. Получается, меня оставили в опасности — я мог просто умереть», — вспоминает Сергей.

Выдержка из экспертизы АНО «Центр судебных экспертиз»:

Выключение одного купола диафрагмы из акта дыхания приводит к давлению на нижние отделы легкого смещающимися в грудную полость органами живота, вызывая компрессионный ателектаз (гиповентиляцию). В базальных сегментах такого поджатого легкого во всех случаях развиваются воспалительные и фиброзирующие процессы.

Читать подробнее↓ В результате пареза (паралича) диафрагмы при релаксации нарушаются все её функции, развивается и характерная для данной патологии симптоматика: одышка после незначительной физической нагрузки, раздражающий сухой кашель, тахикардия, аритмии, ощущение сердцебиения и ангинозных болей, дисфагия (в том числе и парадоксальная), рвота, боли в эпигастрии и подреберье, чувство тяжести после еды и т. п. Иногда у таких больных развивается эрозивный гастрит, язва желудка, осложненная рецидивирующими желудочно-кишечные кровотечениями; в литературе имеются даже описания случаев гангрены желудка. Выключение одного купола диафрагмы из акта дыхания приводит к давлению на нижние отделы легкого смещающимися в грудную полость органами живота, вызывая компрессионный ателектаз (гиповентиляцию). В базальных сегментах такого поджатого легкого во всех случаях развиваются воспалительные и фиброзирующие процессы. При отсутствии лечения ателектазированные сегменты легкого теряют свою эластичность и функции, тем самым ухудшают прогноз заболевания и качество реабилитации таких больных.

Сергей отправился в областной диагностический центр на ул. Клинической, пульмонолог оттуда отправил его в отделение торакальной хирургии на консультацию к торакальному хирургу. «Я в тот день в больнице и поликлинике прождал около четырех часов. Документы приняла молодая женщина, врач-онколог, потом к себе вызвал врач в возрасте, как я понял, начальник отделения. Консультация прошла в странном ключе: им не была доведена информация о том, как могла возникнуть „релаксация купола диафрагмы“, мне ничего не сказали о возможных последствиях и какие необходимы меры, чтобы минимизировать последствия данной травмы. Основной акцент врач делал на объяснении мне признаков аутоиммунного заболевания, насколько оно коварно и как могут маскироваться под него другие заболевания. Результатом консультации стало: если я захочу, то может быть, через полгода мне проведут еще одну операцию по вопросу релаксации купола диафрагмы. Выйдя из лечебного учреждения после такой консультации, а также отсутствия сообщения в личном кабинете на „Госуслугах“ об этой консультации, я укоренился во мнении что от меня либо что-то скрывают, либо „водят за нос“», — говорит пациент.

Мужчина понял, что ждать полгода не только нельзя, но и опасно для жизни, взял исследования КТ, рентгенограммы, другие медицинские документы и направился к другому торакальному хирургу. «О враче я уже ранее слышал много добрых слов от его пациентов — это Иван Зеленский. Тот самый, которому не нашлось места ни в КОКБ, ни в онкоцентре и который сейчас проводит сложнейшие операции в военном госпитале, — рассказывает Сергей. — Иван Владимирович мне все разъяснил, какое положение дел, какие надо делать дополнительные исследования, также сообщил, что надо предпринять, чтобы минимизировать риски дальнейших изменений и последствий релаксации купола. Что в общем ситуация сложная. Факт повреждения диафрагмального нерва доктор подтвердил. После этого я взял все документы и срочно поехал в Москву для медицинской консультации. Там мне тоже подтвердили, что ситуация сложная, и, изучив документы и снимки, заявили, что это вопиющий случай, и предложили сделать судебную медицинскую экспертизу, чтобы можно было проще отстаивать свои интересы в суде».

Сергей обратился в Центр судебных экспертиз, где ему провели досудебную экспертизу. Всё это — поездка в Москву на обследование, экспертиза обошлись в дополнительные немалые расходы.

«Это всё происходило в январе-марте. А в мае я сделал вторую операцию, которая должна была по возможности исправить ситуацию. Понятно, что в торакальное отделение Калининградской областной больницы пойти я уже не мог, поэтому операцию делал в военном госпитале у Ивана Зеленского. Попал туда по ОМС, законодательство это позволяет. Сделали мне всё бесплатно. Доктор исправил то, что возможно было исправить, но всё равно многие изменения уже были необратимы», — рассказал мужчина.

Сергей обратился в суд, заявив иск на миллион рублей. Заседания шли несколько месяцев. Последнее состоялось 15 октября.





Выдержка из заключения экспертизы АНО «Центр судебных экспертиз»:

Анализ архива данных обзорной рентгенографии органов грудной клетки от 20.08.2024 г. по 27.08.2024 г. позволяет говорить о следующем: непосредственно после произведенного хирургического вмешательства 21.08.2024 г., носившего диагностический характер, у [пациента] развилась картина высокого стояния правого купола диафрагмы (синоним — релаксация), апикальный пневмоторакс, ателектаз правого легкого, компрессионная гиповентиляция базальных сегментов правого легкого.

Таким образом, можно утверждать, что 21.08.2024 г. при проведении VTS (видеоторакоскопии) справа, атипичной резекции правого легкого, биоскопии лимфоузлов средостения оперировавший его хирург Попов Е.М. нарушил технику проведения операции, следствием чего явилось развитие релаксации правого купола диафрагмы ятрогенного генеза.

В суде интересы пациента представляли Елена Крампец (она также представляет доктора Ивана Зеленского) и адвокат Евгений Серых. Присутствовал юрист Калининградской областной больницы. Представителей минздрава не было. Не было хирурга Евгения Попова — он и правительство Калининградской области значатся в карточке дела как «третьи лица». По словам Сергея, именно Евгений Попов делал ему операцию в августе прошлого года.

В ходе заседаний выяснилось, что доктор не имел квалификации торакального хирурга — врача, специализирующегося на хирургическом лечении органов, расположенных в грудной клетке: легких, трахеи, бронхов, пищевода, средостения и диафрагмы. Суд приобщил к материалам дела информацию о том, что АНО ДПО «Медицинский университет инноваций и развития» аннулировало диплом Евгения Попова о повышении квалификации по торакальной хирургии.









Скрин сайта АНО ДПО МУИР

Елена Крампец показала корреспонденту «Нового Калининграда» письмо от ректора московского АНО ДПО «Медицинский университет инноваций и развития» Кристины Тихоновой в адрес следственного отдела полиции Ленинградского района Калининграда. В нём говорится, что диплом Евгения Попова от 2019 года о повышении квалификации по торакальной хирургии был аннулирован в 2024 году, поскольку доктор «был безосновательно зачислен на программу профессиональной переподготовки „Торакальная хирургия“, так как не соответствует квалификационным требованиям».

Отметим, Елена Крампец четвертый год пытается доказать, что врач Евгений Попов, занимавший в областной больнице ставку онколога и 0,75 ставки торакального хирурга, не обладает квалификацией торакального хирурга. Она неоднократно обращалась в правоохранительные органы, минздрав, к руководству областной больницы. Елена рассказала, что обнаружила пробелы в образовании доктора Попова еще несколько лет назад, когда пыталась выяснить, почему нет свободных врачебных ставок в торакальном отделении Калининградской областной больницы для хирурга Ивана Зеленского. И тогда выяснила, что в отделении работает «династия» — хирург Михаил Попов и его сын Евгений. По её словам, на сайте «ПроДокторов» была размещена информация, из которой следует, что в 2014 году Евгений Попов окончил медицинский университет, получив базовое образование по специальности «Лечебное дело», в 2015 году поступил в БФУ им. И. Канта на интернатуру по специальности «Хирургия», в 2017 году поступил в ординатуру по специальности «Онкология». «И вот до этого момента вопросов не возникает. А дальше он указал, что в 2019 году прошел курс повышения квалификации по торакальной хирургии на базе московского АНО ДПО „Медицинский университет инноваций и развития“ (МУИР). В этой информации нет закономерной последовательности, поскольку специальность торакального хирурга, согласно российскому законодательству, можно получить только в двух случаях: через клиническую ординатуру по специальности „Торакальная хирургия“ или через программу переподготовки в объеме от 500 учебных часов при условии наличия непрерывного стажа по специальности более пяти лет. То есть этому требованию Евгений Попов не соответствовал», — рассказала представитель пациента.

В судебном заседании она подчеркнула, что «не единожды» сообщала о своих подозрениях в письмах в областную больницу, в том числе главврачу Константину Лактионову: «Есть моё письмо, есть его два ответа. В первом ответе от ноября 2023 года он мне пишет, что все документы, подтверждающие квалификацию Попова на занимаемую должность, проверялись на соответствие. Когда я возразила, он мне ответил, что не мое это дело — все это персональные данные, они сами разберутся. Эти письма — доказательство того, что областная больница была в курсе, что у них работает не специалист. Заместитель главврача по кадрам, так же как и главврач, обязаны знать законы, приказы Минздрава РФ. Я и региональный минздрав предупреждала, целая папка ответов, никто на это не обращал внимания».

Юрист Калининградской областной больницы сообщил, что «от правоохранительных органов на территории Калининградской области никаких предписаний, предостережений и каких-либо других документов по поводу образования хирурга не поступало». «По нашей информации, доктор благополучно трудится в Онкологическом центре Калининградской области, — рассказал он. — У нас он работал на четверть ставки врачом-онкологом».

В настоящее время на многих сайтах, посвященных отзывам о врачах, действительно нет информации о том, что Евгений Попов является торакальным хирургом. Значится, что он является хирургом-онкологом. Правда, на сайте Калининградской областной больницы он всё ещё числится молодым торакальным хирургом.





Скрин с сайта Калининградской областной больницы

Присутствовавшая на заседании суда представитель прокуратуры Ленинградского района подтвердила, что пациенту был причинен тяжкий вред здоровью, но предложила удовлетворить иск частично, снизить сумму ущерба.

Адвокат Евгений Серых обратил внимание, что повреждение, которое получил Сергей, будет сопровождать его всю жизнь. Мужчину уже понизили в должности, снизили зарплату. В настоящее время он находится в процессе оформления второй группы инвалидности. «Ни о каком снижении [суммы ущерба] речи идти не может. Мы предоставили суду доказательство, что указанное лицо [врач] в принципе не имело права осуществлять это вмешательство. А сегодня предоставили доказательство того, что руководство медицинского учреждения было осведомлено об указанных фактических обстоятельствах. Но, тем не менее, никоим образом не прекратило», — заявил Серых в суде, назвав действия руководства областной больницы халатной преступностью.

Юрист областной больницы в свою очередь сообщил, что «все они считают, что к неблагоприятным для пациента последствия привели его индивидуальные особенности организма». «Врачами областной больницы, торакальной хирургии сделано все возможное, стандарты оказания медицинской помощи и порядки не были нарушены, все было проведено как надо, — добавил представитель ответчика. — Что касается образования Евгения Попова, то документы об образовании у него были необходимые, предостережений и каких-либо требований от правоохранительных органов Калининградской области в больницу не поступало».

Суд Ленинградского района постановил удовлетворить иск пациента частично, возместить ему компенсацию морального вреда в размере 170 тысяч рублей с областной больницы. В случае отсутствия у неё или недостатка денежных средств — с регионального минздрава. Сторона Сергея намерена обжаловать решение и требовать выплаты первоначально заявленной суммы в миллион рублей.





Последние несколько лет врачи не имеют возможности давать напрямую комментарии СМИ — минздрав требует, чтобы все контакты с ними шли через министерство. «Новый Калининград» попросил министерство ответить на несколько вопросов: почему в областной больнице оперировал врач, который не имеет квалификации торакального хирурга; как и кем проверяется квалификация медработников, которых принимают на работу в государственные учреждения здравоохранения; какую должность в настоящее время занимает Евгений Попов в онкологическом центре; будут ли применены меры дисциплинарного характера к руководству КОКБ; намерена ли областная больница обжаловать решение суда и по каким основаниям?

Ответ пришел за подписью и.о. министра здравоохранения Калининградской области Ольги Герцог:

«Согласно информации, представленной ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области», Попов Е.М. работал в ГБУЗ в период с 05 октября 2017 года по 20 июля 2025 года врачом-онкологом отделения торакальной хирургии. Попов Е.М. при трудоустройстве в ГБУЗ предоставил диплом по специальности «Лечебное дело» диплом об окончании интернатуры по специальности «Хирургия», диплом об окончании ординатуры по специальности «Онкология». Наличие высшего медицинского образования и профессиональной подготовки по вышеуказанным специальностям позволяло принять Попова Е.М. врачом-онкологом.

При трудоустройстве документы, подтверждающие квалификацию Попова Е.М. на занимаемую должность, проверялись на соответствия занимаемой должности, в соответствии с квалификационными требованиями к медицинским работникам, утвержденными Министерством здравоохранения РФ.

В отделении торакальной хирургии ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области» Попов Е.М. выполнял должностные обязанности врача-онколога, а не врача-торакального хирурга. Правоохранительными органами неоднократно проводились проверки по факту законности выполнения трудовых обязанностей врачом-онкологом Поповым Е.М., по результатам которых документов о неправомерности занимаемой должности последним не поступало, в связи с чем меры дисциплинарного характера до настоящего времени к руководству учреждения не применялись. (От редакции: отметим, что в распоряжении стороны истца имеются документы о том, что Попов работал в КОКБ на 1 ставку онколога и на 0,75 ставки торакального хирурга, провёл множество операций торакального профиля. В связи с этим в минздрав будет направлен дополнительный запрос).

Вопрос об обжаловании решения Ленинградского районного суда г. Калининграда от 15 октября 2025 года будет рассмотрен ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области» после получения мотивированного решения суда. В настоящее время Попов Е.М. работает врачом-онкологом в поликлиническом отделении ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской области» (От редакции: по данным системы Медрег39, в онкоцентре Евгений Попов в настоящее время принимает пациентов как торакальный врач-онколог)».

«Новый Калининград» направил Евгению Попову предложение прокомментировать эту ситуацию. Однако получить комментарий не удалось. Редакция оставляет за ним это право.

*Имя изменено по просьбе героя публикации

Текст: Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»