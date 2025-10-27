КППК: с ноября в расписании движения пригородных поездов произойдут изменения

КППК: с ноября в расписании движения пригородных поездов произойдут изменения
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Пригородные железнодорожные перевозки

С 1 ноября на Калининградской железной дороге частично изменится расписание в пригородном сообщении. Это связано с окончанием периода курсирования дачных поездов. Информация об этом размещена в телеграм-канале Калининградской пригородной пассажирской компании.

На Багратионовском направлении:

  • Утренний пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 8:25, будет курсировать только по выходным и праздничным дням;

  • Кроме того, на выходные и праздничные дни назначается поезд, отправляющийся со станции Багратионовск в 14:15 и прибывающий на Южный вокзал в 15:05;

  • Пригородный поезд, курсирующий по понедельникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням из Багратионовска в 18:35, отменяется.

На Мамоновском направлении:

  • Пригородные поезда, отправляющиеся по понедельникам, средам, пятницам и выходным дням из Калининграда в 10:25 и из Мамоново в 16:20, будут курсировать только по выходным и праздничным дням.

На Черняховском направлении:

  • На весь осенне-зимний период отменяются два пригородных поезда, отправляющиеся из Калининграда в 8:15 и из Черняховска в 13:05. Поезда до станции Чернышевское и обратно продолжат курсирование с той же периодичностью по действующему расписанию.

На Балтийском направлении:

  • Отменяются поезда из Балтийска (отправление в 9:51 и 16:20) и в Балтийск (отправление с Южного вокзала в 8:10 и 13:05). При этом пригородные поезда по рабочим дням продолжат курсировать согласно действующему расписанию.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter