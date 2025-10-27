КППК: с ноября в расписании движения пригородных поездов произойдут изменения

С 1 ноября на Калининградской железной дороге частично изменится расписание в пригородном сообщении. Это связано с окончанием периода курсирования дачных поездов. Информация об этом размещена в телеграм-канале Калининградской пригородной пассажирской компании.

На Багратионовском направлении:

Утренний пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 8:25, будет курсировать только по выходным и праздничным дням;

Кроме того, на выходные и праздничные дни назначается поезд, отправляющийся со станции Багратионовск в 14:15 и прибывающий на Южный вокзал в 15:05;

Пригородный поезд, курсирующий по понедельникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням из Багратионовска в 18:35, отменяется.

На Мамоновском направлении:

Пригородные поезда, отправляющиеся по понедельникам, средам, пятницам и выходным дням из Калининграда в 10:25 и из Мамоново в 16:20, будут курсировать только по выходным и праздничным дням.

На Черняховском направлении:

На весь осенне-зимний период отменяются два пригородных поезда, отправляющиеся из Калининграда в 8:15 и из Черняховска в 13:05. Поезда до станции Чернышевское и обратно продолжат курсирование с той же периодичностью по действующему расписанию.

На Балтийском направлении:

Отменяются поезда из Балтийска (отправление в 9:51 и 16:20) и в Балтийск (отправление с Южного вокзала в 8:10 и 13:05). При этом пригородные поезда по рабочим дням продолжат курсировать согласно действующему расписанию.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».

