Власти Светлого не нашли подрядчика для установки стелы на въезде в город

Власти Светлого не нашли подрядчика для установки стелы на въезде в город
Фото: сайт госзакупок
Все новости по теме: Госзакупки

Администрация Светлого не нашла подрядчика для установки стелы «Чайка» за 13,6 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Торги признали несостоявшимися в связи с тем, что на участие в закупке не было подано ни одной заявки.

Первая попытка найти подрядчика была сделана в сентябре 2025 года. На участие в торгах была подана одна заявка, которая соответствовала требованиям, однако контракт был расторгнут.

Высота композиции, которую необходимо изготовить, составляет 7,2 м, площадь застройки — 75 кв.м. «Объемно-пространственное решение стелы принято в соответствии с техническим заданием Заказчика и отображает символику города: полигональная фигура чайки, сидящая на гребне волны с фонарем на монолитном постаменте-плите», — отмечается в проектной документации. Для подсветки фигуры ночью в неё необходимо встроить элементы освещения.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter