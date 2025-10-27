Власти Светлого не нашли подрядчика для установки стелы на въезде в город

Администрация Светлого не нашла подрядчика для установки стелы «Чайка» за 13,6 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Торги признали несостоявшимися в связи с тем, что на участие в закупке не было подано ни одной заявки.

Первая попытка найти подрядчика была сделана в сентябре 2025 года. На участие в торгах была подана одна заявка, которая соответствовала требованиям, однако контракт был расторгнут.

Высота композиции, которую необходимо изготовить, составляет 7,2 м, площадь застройки — 75 кв.м. «Объемно-пространственное решение стелы принято в соответствии с техническим заданием Заказчика и отображает символику города: полигональная фигура чайки, сидящая на гребне волны с фонарем на монолитном постаменте-плите», — отмечается в проектной документации. Для подсветки фигуры ночью в неё необходимо встроить элементы освещения.

