Дом со сгоревшим пентхаусом на Эпроновской планирует отремонтировать ФКР (фото)

Все новости по теме: Город
Дом со сгоревшим пентхаусом на Эпроновской планирует отремонтировать ФКР (фото)

Фасад и крышу дома на ул. Эпроновской, 20, в котором в сентябре 2024 года сгорел пентхаус, планируют отремонтировать при финансовой поддержке правительства Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального фонда капремонта.

«Открываем на капремонт крышу и фасад после пожара на Эпроновской, 20. Напомним, в сентябре прошлого года часть дома пережила сильный пожар, который повредил верхний этаж здания. Мы отремонтируем кровельное покрытие и фасад. Работы выполняем при финансовой поддержке правительства Калининградской области», — говорится в сообщении.

Пожар высшего уровня сложности произошёл в многоэтажке на Эпроновской — напротив Рыбной деревни и Кафедрального собора — утром 2 сентября 2024 года. На месте ЧП работало 85 сотрудников МЧС и 16 единиц техники. Из дома был эвакуирован 21 человек, спасены пятеро человек, застрявших в лифте, в том числе двое детей. Предварительной причиной возгорания называли короткое замыкание. Пентхаус сдавался на различных площадках для размещения объявлений за 8000 — 9762 рублей в сутки.

Фото: фонд капремонта Калининградской области

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter