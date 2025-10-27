Дом со сгоревшим пентхаусом на Эпроновской планирует отремонтировать ФКР (фото)

Фасад и крышу дома на ул. Эпроновской, 20, в котором в сентябре 2024 года сгорел пентхаус, планируют отремонтировать при финансовой поддержке правительства Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального фонда капремонта.

«Открываем на капремонт крышу и фасад после пожара на Эпроновской, 20. Напомним, в сентябре прошлого года часть дома пережила сильный пожар, который повредил верхний этаж здания. Мы отремонтируем кровельное покрытие и фасад. Работы выполняем при финансовой поддержке правительства Калининградской области», — говорится в сообщении.

Пожар высшего уровня сложности произошёл в многоэтажке на Эпроновской — напротив Рыбной деревни и Кафедрального собора — утром 2 сентября 2024 года. На месте ЧП работало 85 сотрудников МЧС и 16 единиц техники. Из дома был эвакуирован 21 человек, спасены пятеро человек, застрявших в лифте, в том числе двое детей. Предварительной причиной возгорания называли короткое замыкание. Пентхаус сдавался на различных площадках для размещения объявлений за 8000 — 9762 рублей в сутки.

Фото: фонд капремонта Калининградской области