В ФКР прокомментировали ремонт дома со сгоревшим пенхаусом

Фасад и крышу дома на ул. Эпроновской, 20, в котором в сентябре 2024 года сгорел пентхаус, планируют отремонтировать за счёт целевой субсидии из областного бюджета. Такая возможность предусмотрена в Жилищном кодексе, рассказали в областном фонде капремонта.

После публикации новости о ремонте дома при финансовой поддержке правительства на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте» начали появляться комментарии возмущённых калининградцев, которые не могут дождаться капремонта в своих домах. Реакция последовала со стороны ФКР.

«Средств специального счёта дома на Эпроновской, 20, для восстановления крыши и фасада, пострадавших после пожара, недостаточно. Эти конструктивы являются общим имуществом по Жилищному кодексу России. Дом ремонтируем за счёт целевой субсидии из областного бюджета. В постановлении правительства региона № 384 и Жилищном кодексе предусмотрена такая финансовая поддержка, в том числе для предотвращения аварийных ситуаций», — отметили в фонде.

Пожар высшего уровня сложности произошёл в многоэтажке на Эпроновской — напротив Рыбной деревни и Кафедрального собора — утром 2 сентября 2024 года. На месте ЧП работало 85 сотрудников МЧС и 16 единиц техники. Из дома был эвакуирован 21 человек, спасены пятеро человек, застрявших в лифте, в том числе двое детей. Предварительной причиной возгорания называли короткое замыкание. Пентхаус сдавался на различных площадках для размещения объявлений за 8000 — 9762 рублей в сутки.