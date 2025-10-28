Власти Калининграда изымают землю под аварийным домом на Боткина и квартиры в нём

Администрация Калининграда изымает для муниципальных нужд земельный участок под аварийным домом на ул. Боткина, 8 и квартиры в нём. Соответствующее постановление подписала глава горадминистрации Елена Дятлова 24 октября 2025 года.

Изъятию подлежат земельный участок с кадастровым номером 39:15:132506:68 и 14 квартир в расположенном на нём доме. Не подлежат изъятию газопровод низкого давления протяжённостью 57 м и автомобильная дорога протяжённостью 40 м. Публичный сервитут в отношении изымаемого участка сохраняется. Постановление вступило в силу со дня его подписания.

Власти Калининграда признали аварийным и подлежащим сносу жилой дом на ул. Боткина, 8 в феврале 2017 года. Немецкое здание расположено между ул. 9 Апреля и Областной клинической больницей. Снести его должны были до 15 декабря 2022 года.

В июле 2025-го Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети “ВКонтакте” сообщала, что дом на Боткина, 8 находится на стадии расселения. Соседнее здание на ул. Рижской, 14 к тому моменту уже было расселено и заколочено. Снести оба дома планируют в первом полугодии 2026 года.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!