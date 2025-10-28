Власти Калининграда изымают землю под аварийным домом на Боткина и квартиры в нём

Власти Калининграда изымают землю под аварийным домом на Боткина и квартиры в нём
Изображение: скриншот «Яндекс Панорам»
Все новости по теме: Аварийное жилье

Администрация Калининграда изымает для муниципальных нужд земельный участок под аварийным домом на ул. Боткина, 8 и квартиры в нём. Соответствующее постановление подписала глава горадминистрации Елена Дятлова 24 октября 2025 года.

Изъятию подлежат земельный участок с кадастровым номером 39:15:132506:68 и 14 квартир в расположенном на нём доме. Не подлежат изъятию газопровод низкого давления протяжённостью 57 м и автомобильная дорога протяжённостью 40 м. Публичный сервитут в отношении изымаемого участка сохраняется. Постановление вступило в силу со дня его подписания.

Власти Калининграда признали аварийным и подлежащим сносу жилой дом на ул. Боткина, 8 в феврале 2017 года. Немецкое здание расположено между ул. 9 Апреля и Областной клинической больницей. Снести его должны были до 15 декабря 2022 года. 

В июле 2025-го Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети “ВКонтакте” сообщала, что дом на Боткина, 8 находится на стадии расселения. Соседнее здание на ул. Рижской, 14 к тому моменту уже было расселено и заколочено. Снести оба дома планируют в первом полугодии 2026 года.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter