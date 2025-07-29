Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото)

Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото) Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото) Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото) Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото) Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото) Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото) Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото) Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото) Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото) Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото) Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото) Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото) Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото) Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото) Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото) Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото) Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото) Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото) Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото) Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото) Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото) Расселен и заколочен: исторический дом в центре Калининграда готовят к сносу (фото)
Все новости по теме: Аварийное жилье

Исторический дом на Рижской, 14 (он находится в районе ул. 9 Апреля за корпусами БФУ им. И. Канта) расселили и готовятся снести уже в этом году, рассказали «Новому Калининграду» в пресс-службе администрации Калининграда. «Мы там были 9 июля, здание уже было расселено и заколочено, правда разломано вандалами. Снос запланирован на этот год», — уточнили в администрации.

Проект организации работ по сносу объекта капитального строительства мэрия заказала в 2024 году. Торги выиграла компания «Европроект» из рабочего поселка Воскресенское Нижегородской области. Стоимость проекта составила 84 458 руб., следует из информации, размещенной на госзакупках.

Земельный участок с аварийным домом с 2023 года находится в собственности муниципалитета. Ранее глава администрации Елена Дятлова заявляла, что жильцы дома на ул. Рижской, 14 (и еще по десяти адресам) получат новые квартиры до конца 2023 года.

Немецкий дом довоенной постройки в центре Калининграда был признан аварийным больше десяти лет назад — в 2014 году, его должны были снести к 2019 году. Часть жильцов не согласились с этим — они высказали мнение, что дом простоит еще сто лет, если грамотно провести работы по его ремонту. Несколько человек жаловались на неудобства, связанные с реконструкцией улицы 9 Апреля, которая проводилась в то время, и высказывали недоумение, почему одновременно с ее началом не был организован мониторинг состояния дома, поскольку дорожные работы влияли на конструкции здания.

Весной 2015 года часть жителей дома обратилась к Николаю Цуканову (он занимал на то время пост губернатора) с просьбой расселить их, а другая часть требовала оставить дом и сделать ремонт. Тогда же Цуканов поручил для начала достичь согласия между жильцами и выразил готовность помочь им с ремонтом здания.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

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