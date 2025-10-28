У зеленоградца конфисковали «Тойоту Ленд Крузер Прадо» за повторное пьяное вождение

У зеленоградца конфисковали «Тойоту Ленд Крузер Прадо» за повторное пьяное вождение
Фото пресс-службы регионального УМВД
Все новости по теме: Антиалкогольная кампания

В Зеленоградске полицейские изъяли иномарку у водителя, ранее уличенного в нетрезвом вождении. Автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо» конфискован в пользу государства. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

8 марта 2025 года владелец иномарки был уличен в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». В июле мужчине вынесен приговор. По решению суда автомобиль злоумышленника конфискован в пользу государства.

Напомним, накануне стало известно, что прокуратура Калининградской области организовала передачу автомобилей, изъятых у нетрезвых водителей, для отправки в зону проведения специальной военной операции. 

