Проект строительства школы искусств в Пионерском не прошёл экспертизу

Экспертиза отклонила проект строительства здания МБУ ДО «Детская школа искусств им. С.С. Прокофьева» на ул. Рензаева в Пионерском. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовили компания «Пожарный эксперт» и предприниматель Александр Шерстюк. Указанный застройщик — МБУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» Пионерского городского округа. Отрицательное заключение получено 28 октября 2025 года. Форма экспертизы — государственная.

В феврале власти Пионерского округа выделили 22,4 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для строительства школы искусств. Здание планируют сделать трёхэтажным площадью 3706 кв. м с вместимостью до 790 человек. Площадь застройки — 1916 кв. м, а земельного участка — 0,8 га. В концертном зале необходимо было предусмотреть 320 мест. Предполагается, что мощность ДШИ составит 430 обучающихся и 40 педагогов.

Срок службы здания должен составить не менее 50 лет. В документации к аукциону указано, что строительство корпуса ДШИ им. Прокофьева реализуется в составе комплексного благоустройства территории между улицами Рензаева, Вокзальной, Спортивной и Шаманова.

