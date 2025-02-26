На разработку ПСД для здания школы искусств в Пионерском выделили 22,4 млн руб.

Власти Пионерского округа выделили 22,4 млн рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство здания для Детской школы искусств им. С.С. Прокофьева. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована на сайте госзакупок.

Здание должно вмещать единовременно до 790 человек. Строение должно быть трёхэтажным, его общая площадь должна составить 3706 кв. м, площадь застройки — 1916 кв. м, а площадь земельного участка — 0,8 га. В концертном зале должны предусмотреть 320 мест. Отмечается, что мощность ДШИ составляет 430 обучающихся и 40 педагогов.

Срок службы здания должен составить не менее 50 лет. В документации к аукциону указано, что строительство корпуса ДШИ им. Прокофьева реализуется в составе комплексного благоустройства территории между улицами Рензаева, Вокзальной, Спортивной и Шаманова.

Заказчиком проектной документации является отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Пионерского городского округа. На работы выделили 22,4 млн рублей. Подрядчика планируют определить 4 марта.

Изображения: из документации к закупке