Проект плотины с прудом для рудника «К-Поташ Сервис» прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект строительства плотины с прудом резервного запаса воды для производственных нужд ООО «К-Поташ Сервис» в посёлке Владимирово Багратионовского округа. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступила калининградская компания «Проэксперт». Проектную документацию готовило ООО «Проектный центр». Застройщик — «К-Поташ Сервис». Положительное заключение получено 28 октября 2025 года. Форма экспертизы — негосударственная.

Согласно информации с сайта компании, для её нужд планировалось создание системы замкнутого водооборотного цикла. «Для рационального использования воды на предприятии планируется внедрить маловодные технологические процессы; создать замкнутые водооборотные циклы. Предполагается создать систему многократного использования одной и той же воды при минимальном восполнении потерь», — говорится на сайте.





Изображение: сайт k-potash.ru

ООО «К-Поташ Сервис» реализует проект строительства рудника для добычи калийно-магниевых солей и обогатительного комбината с 2014 года. Сначала предполагалось, что площадка разместится в пос. Нивенское, однако после протестов местных жителей, опасавшихся за экологическое состояние посёлка, территорию в Нивенском «К-Поташ Сервис» решила использовать только под административные здания.

В 2024 году правительство области, отвечая на информационный запрос «Нового Калининграда», со ссылкой на инвестора сообщило, что на тот момент проводились проектно-изыскательские работы и было получено положительное заключение Главгосэкспертизы по объекту «Нивенский горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке калийно-магниевых солей. Скиповой и клетевой стволы».

В мае 2025 года министерство градостроительной политики Калининградской области выдало компании «Россети Янтарь» разрешение на строительство участка высоковольтной линии в Багратионовском районе. Как сообщила пресс-служба энергокомпании, ЛЭП предназначены калийному руднику, окончание работ запланировано на сентябрь 2025 года. «Россети Янтарь» также сообщили, что рудник по добыче калия и магния, а также обогатительный комбинат «построят на Нивенском месторождении в Багратионовском округе Калининградской области», «здесь планируют выпускать 6,5 миллиона тонн сырья в год для производства удобрений».

В сентябре 2025 года следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти директора компании по добыче калийно-магниевых солей «К-Поташ Сервис», чьё обезглавленное тело было обнаружено в посёлке Солнечное Гурьевского муниципального округа. П​​о одной из версий, мужчина покончил жизнь самоубийством.

