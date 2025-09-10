В Калининграде завели дело после гибели гендиректора компании «К-Поташ Сервис»

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти директора компании по добыче калийно-магниевых солей «К-Поташ Сервис», чьё обезглавленное тело было обнаружено в Калининградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

«Уголовное дело возбуждено по факту смерти для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Будут проведены дополнительные экспертизы, допрошены свидетели», — сказала представитель ведомства. В правоохранительных органах сообщили, что, по одной из версий, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Как уточняли ранее «Новому Калининграду» в пресс-службе регионального СК, тело погибшего было обнаружено в посёлке Солнечное Гурьевского муниципального округа.

В приемной «К-Поташ Сервис» от оперативного комментария СМИ по поводу случившегося воздержались.

ООО «К-Поташ Сервис» реализует проект строительства рудника для добычи калийно-магниевых солей и обогатительного комбината с 2014 года. Сначала предполагалось, что площадка разместится в пос. Нивенское, однако после протестов местных жителей, опасавшихся за экологическое состояние посёлка, территорию в Нивенском «К-Поташ Сервис» решила использовать только под административные здания.

В 2024 году правительство области, отвечая на информационный запрос «Нового Калининграда», со ссылкой на инвестора сообщило, что на тот момент проводились проектно-изыскательские работы и было получено положительное заключение Главгосэкспертизы по объекту «Нивенский горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке калийно-магниевых солей. Скиповой и клетевой стволы».

В мае 2025 года министерство градостроительной политики Калининградской области выдало компании «Россети Янтарь» разрешение на строительство участка высоковольтной линии в Багратионовском районе. Как сообщила пресс-служба энергокомпании, ЛЭП предназначены калийному руднику, окончание работ запланировано на сентябрь 2025 года. «Россети Янтарь» также сообщили, что рудник по добыче калия и магния, а также обогатительный комбинат «построят на Нивенском месторождении в Багратионовском округе Калининградской области», «здесь планируют выпускать 6,5 миллиона тонн сырья в год для производства удобрений».

Учредителями ООО являются нидерландская Vyrex B.V. и кипрская Openlane LTD.

