В Калининградском онкоцентре спустя полтора года заработал МРТ

МРТ. Фото: онкологический центр
В онкологическом центре Калининградской области починили аппарат МРТ, сообщили «Новому Калининграду» в учреждении. Аппарат не функционировал с лета 2024 года.

«В нашем центре снова работает аппарат МРТ. После окончания ремонта оборудование прошло технические испытания, исследование пациентов возобновилось», — сообщили в учреждении.

Напомним, пациенты пожаловались на то, что в онкоцентре не работает МРТ, летом 2024 года, после запуска учреждения. Позже пресс-служба правительства региона рассказала, что аппарат МРТ был запущен в тестовом режиме, параллельно инженерная служба проводила техническое обслуживание оборудования, выстраивались оптимальные параметры работы нового аппарата.

В мае 2025 года в интервью «Новому Калининграду» и.о. главврача онкоцентра Степан Миракян рассказывал, что после установки оборудование не работало. «Произошла ситуация, от которой никто не застрахован — оборудование просто не работает. Мы это поняли после того, как провели его диагностику. Написали письмо поставщикам, они взяли на себя замену блока», — рассказал он. По его словам, неработающий блок учреждение должно было получить еще в апреле 2025 года. Однако очередной пакет санкций ввел запрет именно на это медицинское оборудование.

Ранее в пресс-службе правительства области «Новому Калининграду» сообщили, что систему МРТ для Калининградского онкологического центра закупал генеральный подрядчик ООО «Пэтруско» в рамках контракта на строительство онкоцентра. Стоимость оборудования составила 136 млн рублей.





