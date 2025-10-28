В Калининграде обещают перенастроить работу светофоров до середины декабря

Власти Калининграда обещают перенастроить работу светофоров в областном центре до середины декабря. Вопрос обсуждали в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

Один из посетителей страницы пожаловался на постоянные пробки на пересечении Московского проспекта и Литовского вала. «Каждый будний день с утра и целый день здесь затор из автомобилей протяжённостью примерно 500-1000 м. <...> Я конечно же не специалист в данном вопросе, но и мне понятно, что проблема эта связана с неправильной настройкой светофоров на данном перекрёстке! Разве это правильно, когда на Московском проспекте с утра в сторону центра километровый затор, а с Литовского вала несколько десятков машин, светофор на Московском проспекте в сторону центра горит красным 80 секунд, а зелёный горит меньше, порядка 60 секунд?», — написал мужчина.

Ответ последовал от представителя администрации Калининграда. «По информации муниципального учреждения „Городское дорожное строительство и ремонт“, светофор настроен с учётом интенсивности движения, которая отличается в часы пик и в середине дня», — говорится в ответном комментарии.

В горадминистрации также отметили, что в настоящее время проводится комплексный мониторинг работы 42 светофоров в Калининграде, в том числе на Московском проспекте. «До середины декабря их перенастроят в зависимости от интенсивности движения по времени суток», — говорится в комментарии.





Изображение: скриншот комментариев на странице Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте»

На пересечении Аллеи смелых и Южного обхода новую схему организации дорожного движения после мониторинга транспортных потоков ввели 28 октября. Светофорный объект должен работать в новом режиме с полным разделением встречных потоков.

