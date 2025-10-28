СМИ: блогера подозревают в нарушении закона из-за распаковки косметики в Instagram*

Управление УФАС по Омской области возбудило дело о возможном нарушении федерального закона «О рекламе» из-за ролика с распаковкой косметики в Instagram* (принадлежат Meta**, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), сообщает газета «Ведомости».

Газета отмечает, что поводом стала жалоба на публикацию от 3 сентября. На видео блогер, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, демонстрировала косметику: бренды она не называла, но на упаковках было видно название. Автор также указала, что товары из США. В УФАС посчитали, что в действиях есть признаки нарушения рекламного законодательства. Заседание по делу назначено на 19 ноября.

Также «Ведомости» напоминают, что в октябре суд впервые оштрафовал блогера за рекламу в Instagram*: юрист Евгения Тутушкина должна выплатить 30 тыс. руб. за видео об отеле. Она утверждает, что ролик был безвозмездным, однако под ним была размещена ссылка со скидкой. Видео было опубликовано до вступления закона, запрещающего рекламу в этой социальной сети. Блогер планирует обжаловать решение.

Напомним, с 1 сентября вступил в силу закон, запрещающий размещение рекламы на информационных ресурсах, признанных в России нежелательными или экстремистскими.

* Instagram — Социальная сеть признана в России экстремистской Тверским судом города Москвы. Запрещена и заблокирована в РФ

** Meta Platforms Inc. — Запрещенная в России организация. Организация признана экстремистской Тверским судом города Москвы.

