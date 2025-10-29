В Калининграде ищут подрядчика для устройства тротуара на ул. Дзержинского

В Калининграде ищут подрядчика для устройства тротуара на ул. Дзержинского
Иллюстрация из проектной документации
Власти Калининграда ищут подрядчика для устройства тротуара на ул. Дзержинского. На работы готовы потратить до 9,7 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Работы необходимо провести на участке ул. Дзержинского от д. 57 «Б» до ул. Яблочной. Заявки на участие в торгах принимают с 28 октября по 6 ноября. Итоги аукциона планируют подвести 10 ноября. Срок исполнения контракта — 185 дней. На работы отводится 155 дней. Источник финансирования — бюджет Калининграда.

В перечне необходимых работ устройство тротуара из асфальтобетона и тротуарной плитки серого цвета, установка остановочного павильона, озеленение.


Как сообщали ранее в администрации Калининграда, тротуары на Дзержинского из-за большой протяжённости улицы ремонтируются поэтапно, по мере финансирования и подготовки проектов.

