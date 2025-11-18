Тротуар на Дзержинского доверили компании, снявшей брусчатку на 17 перекрёстках

Власти Калининграда нашли подрядчика для устройства тротуара на ул. Дзержинского. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Участие в торгах принимали три компании. Победитель снизил стоимость работ почти на 1,7 млн: с 9 712 056 до 8 061 006 рублей. Контракт заключили с ООО «Калининград Спецстрой» 16 ноября 2025 года. Исполнить его необходимо до 21 мая 2026 года.

Работы необходимо провести на участке ул. Дзержинского от д. 57 «Б» до ул. Яблочной: устроить тротуар из асфальтобетона и тротуарной плитки серого цвета, установить остановочный павильон, выполнить озеленение.

Как сообщали ранее в администрации Калининграда, тротуары на Дзержинского из-за большой протяжённости улицы ремонтируются поэтапно, по мере финансирования и подготовки проектов.