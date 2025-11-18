Тротуар на Дзержинского доверили компании, снявшей брусчатку на 17 перекрёстках

Тротуар на Дзержинского доверили компании, снявшей брусчатку на 17 перекрёстках

Власти Калининграда нашли подрядчика для устройства тротуара на ул. Дзержинского. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Участие в торгах принимали три компании. Победитель снизил стоимость работ почти на 1,7 млн: с 9 712 056 до 8 061 006 рублей. Контракт заключили с ООО «Калининград Спецстрой» 16 ноября 2025 года. Исполнить его необходимо до 21 мая 2026 года.

Работы необходимо провести на участке ул. Дзержинского от д. 57 «Б» до ул. Яблочной: устроить тротуар из асфальтобетона и тротуарной плитки серого цвета, установить остановочный павильон, выполнить озеленение.

Как сообщали ранее в администрации Калининграда, тротуары на Дзержинского из-за большой протяжённости улицы ремонтируются поэтапно, по мере финансирования и подготовки проектов.

В 2023 году с компанией «Калининград Спецстрой» заключили контракт на снятие брусчатки с 17 перекрёстков в областном центре.

