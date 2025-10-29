СМИ: более тысячи российских студентов смогут бесплатно посетить Севастополь

СМИ: более тысячи российских студентов смогут бесплатно посетить Севастополь

Студенты из российских вузов смогут бесплатно посетить Севастополь по программе «От Херсонеса до Севастополя» с 2026 года. Об этом порталу ТАСС сообщил проректор Севастопольского государственного университета (СевГУ) Александр Александров.

По его словам, в рамках программы прием групп планируют организовывать с мая по октябрь. Ожидается, что за один сезон участниками станут около 1,2 тыс. человек. Александров уточнил, что оператором программы выступит СевГУ, а проживание планируется на базе лагеря «Горизонт» в районе поселка Любимовка. Сейчас обсуждаются условия отбора: среди вариантов — поощрение лучших студентов или открытый конкурс в онлайн-формате.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорил о подготовке проекта, который позволит молодежи из других регионов познакомиться с главными историческими объектами города, включая музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес».

Напомним, что по итогам третьего квартала 2025 года Севастополь вошел в топ-10 самых привлекательных для переезда городов России.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter