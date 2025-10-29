СМИ: более тысячи российских студентов смогут бесплатно посетить Севастополь

Студенты из российских вузов смогут бесплатно посетить Севастополь по программе «От Херсонеса до Севастополя» с 2026 года. Об этом порталу ТАСС сообщил проректор Севастопольского государственного университета (СевГУ) Александр Александров.

По его словам, в рамках программы прием групп планируют организовывать с мая по октябрь. Ожидается, что за один сезон участниками станут около 1,2 тыс. человек. Александров уточнил, что оператором программы выступит СевГУ, а проживание планируется на базе лагеря «Горизонт» в районе поселка Любимовка. Сейчас обсуждаются условия отбора: среди вариантов — поощрение лучших студентов или открытый конкурс в онлайн-формате.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорил о подготовке проекта, который позволит молодежи из других регионов познакомиться с главными историческими объектами города, включая музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес».

Напомним, что по итогам третьего квартала 2025 года Севастополь вошел в топ-10 самых привлекательных для переезда городов России.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!