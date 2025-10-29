Прокуратура добилась прекращения полномочий депутата, осужденного за мошенничество

По требованию прокуратуры Правдинского района прекращены полномочия муниципального депутата. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как отметили в прокуратуре, в ходе проверки было установлено, что «в отношении депутата Натальи Латыш вступил в законную силу обвинительный приговор, которым она признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), однако ее полномочия не прекращены». В связи с этим было внесено представление председателю окружного Совета депутатов. Требования надзорного ведомства удовлетворены, на заседании Совета депутатов принято решение о досрочном прекращении полномочий Натальи Латыш.

Напомним, в июне был вынесен приговор депутату Правдинского муниципального округа Наталье Латыш, обвиняемой в мошенничестве с земельными участками. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. По данным следствия, Латыш причинила муниципалитету материальный ущерб на общую сумму 879,8 тыс. рублей.