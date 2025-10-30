При благоустройстве острова Канта планируется сделать акцент на подсветке

При благоустройстве острова Канта планируется сделать акцент на подсветке
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Музейный квартал

В рамках реализации проекта по благоустройству острова Канта в Калининграде будет сделан акцент на декоративной подсветке деревьев по всему периметру набережных. Об этом сообщили представители минкульттуризма в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Проект предусматривает создание экологически чистой зоны отдыха для горожан. «Уже завершены все электромонтажные работы, проводятся пуско-наладочные мероприятия и тестируется автоматическая система управления освещения и подсветки», — следует из ответа ведомства.

В конце июля губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что власти Калининградской области планируют завершить благоустройство острова Канта после окончания строительства Философского моста. В августе региональный минкульт сообщил, что разрешение на ввод моста в эксплуатацию должно быть получено до конца 2025 года. В конце сентября подрядчик приступил к установке арочного пролёта Философского моста.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter