При благоустройстве острова Канта планируется сделать акцент на подсветке

В рамках реализации проекта по благоустройству острова Канта в Калининграде будет сделан акцент на декоративной подсветке деревьев по всему периметру набережных. Об этом сообщили представители минкульттуризма в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Проект предусматривает создание экологически чистой зоны отдыха для горожан. «Уже завершены все электромонтажные работы, проводятся пуско-наладочные мероприятия и тестируется автоматическая система управления освещения и подсветки», — следует из ответа ведомства.

В конце июля губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что власти Калининградской области планируют завершить благоустройство острова Канта после окончания строительства Философского моста. В августе региональный минкульт сообщил, что разрешение на ввод моста в эксплуатацию должно быть получено до конца 2025 года. В конце сентября подрядчик приступил к установке арочного пролёта Философского моста.

