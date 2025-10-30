В Немане вслед за запуском поезда ремонтируют привокзальную площадь

В Немане после возобновления железнодорожного сообщения с Калининградом готовятся к ремонту привокзальной площади. Как сообщила 29 октября в эфире Центра управления регионом и.о. главы администрации Неманского округа Светлана Васильева, прилегающая к вокзалу часть улицы Вокзальной будет благоустроена уже в этом году.

«Уже отыгран контракт, планируются работы, — сообщила Васильева. — В этом году мы планируем там обустроить пешеходные дорожки, поставить лавочки. У нас начал ходить поезд „Калининград — Неман“, и люди им активно пользуются. Это чтобы комфортно жителям было ожидать поезд или встречать своих гостей, которые к ним приедут».

Судя по информации портала Госзакупок, на благоустройство муниципалитет намерен потратить 685 267 рублей. Подряд на благоустройство получил предприниматель Виталий Морев (закупка проводилась у единственного поставщика не в электронной форме).

Васильева добавила, что до конца года администрация также планирует приобрести санитарно-гигиенический модуль, который собираются установить в районе автостанции.