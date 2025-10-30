Депутат Олег Быков решил заняться пробками на ул. Инженерной

Олег Быков
Депутат Олег Быков предложил жителям бывшего Балтрайона определиться, что делать с перекрестком Инженерной и Судостроительной, где ежедневно образуются серьезные заторы. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Быков написал, что вместе с председателем Комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антоном Романовым выехал на перекресток. «Как ваш депутат, я сам очень часто бываю в нашем районе и, как и вы, регулярно сталкиваюсь с проблемой ежедневных пробок. Дорога в город и домой для многих становится пыткой», — сообщил депутат.

Он отметил, что рассматривается два первоочередных варианта. Первый — расширение ул. Инженерной перед перекрестком, чтобы добавить отдельные полосы для поворота из центра налево (ул. Судостроительная). Второй — изменение схемы движения с возможностью сделать улицу односторонней. По словам депутата, оба решения пока находятся на уровне «экспресс-идей».

«Я прекрасно понимаю, что лучшие эксперты по дорожной ситуации в Балтрайоне — это вы, те, кто проходит через это каждый день», — отметил Быков.

Под публикацией он разместил опрос. Большинство проголосовавших поддерживает расширение улицы — более 64%. За вариант с односторонним движением высказалось 23% участников, остальные предлагают собственные идеи в комментариях.

Жители обращают внимание, что одной меры будет недостаточно. Среди предложений — изменить организацию движения на соседних перекрестках, рассматривать дополнительные транспортные связи с эстакадой, вводить круговое движение. Отдельные пользователи напоминают, что район продолжает застраиваться, а дороги остаются прежними.

Быков заявил, что все поступившие предложения будут учтены при формировании итогового плана действий.

