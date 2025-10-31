Локальные подтопления, повреждённые авто: власти рассказали о последствиях шторма

«Визит» циклона «Лотар» в Калининград не обошёлся без последствий. В результате падения деревьев были повреждены четыре автомобиля. Также наблюдались локальные подтопления, сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Как и прогнозировалось, циклон слегка ослаб перед визитом в наш город, максимальные порывы ветра ночью достигали 21 м/с, но и этого хватило, чтобы не оставить без работы дежурные бригады коммунальщиков. Четырежды на места обрывов проводов выезжали энергетики», — говорится в сообщении.

По состоянию на 6 утра падения веток или деревьев были зафиксированы по 18 адресам. В четырёх случаях деревья падали на жилые дома.

В час ночи был зафиксирован максимальный подъём уровня воды в Преголе — +124 см (опасным считается уровень +155 см). В настоящее время, как отметили в пресс-службе, вода пошла на спад, к 6 часам утра уже была отметка 84 см.

«За 12 часов в городе выпало 18 мм осадков, к сожалению, сорванная ветром листва быстро забивала решётки дождеприёмных колодцев, что вызывало локальные подтопления, поэтому сделать в работе перерыв МБУ „Гидротехник“ и МБУ „Чистота“ пока ещё не удалось», — добавили в горадминистрации.