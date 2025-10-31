В Калининградской области 6 тыс. абонентов остались без электричества после шторма

В Калининградской области 6 тыс. абонентов остались без электричества после шторма
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В Калининградской области штормовой ветер повредил линии электропередач. По состоянию на 10:25 31 октября порядка 6 тыс. абонентов временно остаются без электричества. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Ремонтные бригады продолжают восстановительные работы. Все медицинские и социальные центры региона работают в штатном режиме. Отметим, что такие учреждения имеют запасные источники электропитания», — подчеркивает пресс-служба.

Кроме того, по информации регионального министерства развития инфраструктуры, за прошедшую ночь на дорогах зафиксировали 46 поваленных деревьев — все они уже убраны. Больше всего от последствий непогоды пострадали приморские районы.

Ранее сообщалось, что в Калининграде в результате падения деревьев были повреждены четыре автомобиля. Помимо прочего, наблюдались локальные подтопления.

