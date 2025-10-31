Автовокзал в Калининграде хотят оснастить системой аварийного электроснабжения

Автовокзал в Калининграде хотят оснастить системой аварийного электроснабжения

Калининградский автовокзал ищет подрядчика для монтажа системы аварийного электроснабжения. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 31 октября по 7 ноября. Итоги аукциона планируют подвести 12 ноября. Работы необходимо выполнить по адресу: ул. Железнодорожная, 7 в течение 30 дней. Максимальная стоимость контракта — 1 980 920 рублей.

В сентябре 2025 года на оснащение объектов предприятия «Автовокзал» системами пожарной сигнализации и оповещения выделяли 5,4 млн рублей, однако закупка была отменена по решению предприятия. Речь шла об автовокзале Калининграда, автостанциях Советска и Черняховска и кассово-диспетчерских пунктах Гусева и Озёрска.

