Пионерский получил деньги на расселение исторического дома на Комсомольской

Фото: Фонд капитального ремонта Калининградской области

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал распоряжение о выделении 34,9 млн руб. из резервного фонда правительства региона на переселение жильцов аварийного дома № 53 на ул. Комсомольской в Пионерском. Дом является выявленным объектом культурного наследия, а в 2023 году его собирался ремонтировать Фонд капремонта.

Согласно документу, средства поступят в бюджет Пионерского городского округа на закупку жилья для переселения граждан или компенсации стоимости их квартир, изымаемых в аварийном доме. Муниципалитет также должен обеспечить софинансирование — 16,8 млн руб. Документ подписан 28 октября, срок реализации установлен до 31 декабря 2026 года.

Напомним, в 2023 году состоялся аукцион на капитальный ремонт этого здания-памятника, после чего ФКР должен был начать разработку проекта. Завершить ремонт планировалось в 2024 году. Средства были выделены из областного бюджета.

По данным портала Prussia39, здание ранее являлось виллой «Маргарита», построенной в Нойкурене на Дорф-штрассе в конце XIX века — начале XX века. Не ранее 1905 года здание поменяло владельца, после чего в нём был открыт семейный пансионат «Шарлотт». В 1960-е годы перед домом был установлен бюст М.И. Калинину. На портале упоминается, что дом является выявленным объектом культурного наследия, этот статус также подтвержден в документах администрации Пионерского.

«Новый Калининград» направил запросы в администрацию Пионерского, Фонд капремонта и правительство Калининградской области, чтобы уточнить дальнейшие планы в отношении дома-памятника.

