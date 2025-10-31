Пионерский получил деньги на расселение исторического дома на Комсомольской

Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Фото: Фонд капитального ремонта Калининградской области

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал распоряжение о выделении 34,9 млн руб. из резервного фонда правительства региона на переселение жильцов аварийного дома № 53 на ул. Комсомольской в Пионерском. Дом является выявленным объектом культурного наследия, а в 2023 году его собирался ремонтировать Фонд капремонта.

Согласно документу, средства поступят в бюджет Пионерского городского округа на закупку жилья для переселения граждан или компенсации стоимости их квартир, изымаемых в аварийном доме. Муниципалитет также должен обеспечить софинансирование — 16,8 млн руб. Документ подписан 28 октября, срок реализации установлен до 31 декабря 2026 года.

Напомним, в 2023 году состоялся аукцион на капитальный ремонт этого здания-памятника, после чего ФКР должен был начать разработку проекта. Завершить ремонт планировалось в 2024 году. Средства были выделены из областного бюджета.

По данным портала Prussia39, здание ранее являлось виллой «Маргарита», построенной в Нойкурене на Дорф-штрассе в конце XIX века — начале XX века. Не ранее 1905 года здание поменяло владельца, после чего в нём был открыт семейный пансионат «Шарлотт». В 1960-е годы перед домом был установлен бюст М.И. Калинину. На портале упоминается, что дом является выявленным объектом культурного наследия, этот статус также подтвержден в документах администрации Пионерского.

«Новый Калининград» направил запросы в администрацию Пионерского, Фонд капремонта и правительство Калининградской области, чтобы уточнить дальнейшие планы в отношении дома-памятника.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter