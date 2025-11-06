В Пионерском пообещали не сносить пансионат «Шарлотт», признанный аварийным

В Пионерском пообещали не сносить пансионат «Шарлотт», признанный аварийным
Фото: сайт Prussia39
Историческое здание бывшего пансионата «Шарлотт» на ул. Комсомольской, 53, в Пионерском признано аварийным, в связи с чем изымается для муниципальных нужд с последующей реконструкцией. О судьбе дома, который в настоящее время является жилым многоквартирным, сообщил первый замглавы администрации Пионерского округа Григорий Беляков в ответе на запрос «Нового Калининграда».

По его словам, после расселения дома будет произведена его реконструкция, снос не планируется. Как отмечается в официальном ответе, на основании обращения жителей дома было выдано заключение о признании жилого дома непригодным для жизни. На основании заключения межведомственной комиссии, а также строительно-технического заключения дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции в соответствии с постановлением администрации от 15.07.2025 года.

«Собственникам жилых помещений многоквартирного дома <...> было направлено требование о его реконструкции в срок до 31.10.2025. Поскольку собственники требование о реконструкции указанного дома не исполнили, подлежит применению процедура изъятия для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом № 53 по ул. Комсомольской в г. Пионерском и каждого помещения в указанном доме, в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ», — говорится в ответе на запрос.

Беляков также сообщил, что в доме расположено шесть квартир, находящихся в частной собственности. Изъятие квартир и земельного участка будет осуществляться с предоставлением собственникам компенсации или иных объектов недвижимости взамен изымаемых.

Напомним, ранее правительство Калининградской области выделило 34,9 млн рублей на переселение людей из этого дома и компенсации собственникам. Муниципалитет также должен обеспечить софинансирование — 16,8 млн руб.

В 2023 году состоялся аукцион на капитальный ремонт этого здания-памятника, после чего ФКР должен был начать разработку проекта. Завершить ремонт планировалось в 2024 году. Средства были выделены из областного бюджета.

Как сообщает сайт Prussia39, здание является выявленным объектом культурного наследия Калининградской области. «Вилла „Маргарита“ построена в Нойкурене на Дорф-штрассе в конце XIX века — начале XX века. Не ранее 1905 года здание поменяло владельца, после чего в нём был открыт семейный пансионат „Шарлотт“», — сообщает сайт. В списке выявленных ОКН здание значится как «Вилла, нач. XX века».

