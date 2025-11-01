В октябре из Калининградской области в Сербию и ОАЭ экспортировали 28,9 тыс. т пшеницы для пищевых целей. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В лаборатории провели исследования образцов зерна, продуктов его переработки и растительных масел от партий массой более 36,4 тыс. т, предназначенных для отправки на экспорт. Основную часть экспортной продукции составила пшеница для пищевых целей, направленная в Сербию (10,9 тыс. т) и ОАЭ (18 тыс. т). Кроме того, в Израиль отгрузили соевую оболочку в объеме 5,8 тыс. т. Продукция проходила испытания по показателям качества и на безопасность.

Помимо прочего, в лаборатории исследовали рапсовое масло, предназначенное для экспорта в Китай (1,4 тыс. т) и ОАЭ (362 т). Масло проверено по показателям перекисного и кислотного числа, жирнокислотному составу и другим критериям.

Экспертиза установила, что продукция полностью соответствует требованиям контрактов и стран-импортеров. По итогам испытаний специалисты лаборатории оформили соответствующие протоколы.

В августе сообщалось, что из Калининградской области с начала года под контролем Россельхознадзора экспортировали 94 тыс. тонн продовольственной пшеницы. В число стран-импортеров российской пшеницы вошли Венесуэла (31 тыс. тонн), Сербия (29 тыс. тонн), Мексика (29 тыс. тонн) и ОАЭ (5,2 тыс. тонн).

