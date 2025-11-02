Директор нацпарка «Куршская коса» ищет способы отправить бакланов в Литву

Директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина обеспокоен ущербом, который наносит колония бакланов. В субботу, 1 ноября, на экофоруме, посвящённом развитию косы, он решил узнать у орнитологов, есть ли возможность избавиться от этих птиц.

«У нас вот есть внутренние наши птицы перелётные, чёрные бакланы. Они наносят, как я считаю, ущерб. Для меня он ощутимый. И именно для территории национального парка», — заявил Калина.

Далее директор нацпарка поинтересовался, есть ли какие-то научные работы, которые могут подсказать, как добиться, чтобы «черный баклан освободил территорию» или «хотя бы поменял место, вернулся на место дислокации в Литовскую республику».

На вопрос Калины ответил директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин.

«Я понимаю озабоченность национального парка. Я помню, когда от материнской колонии, которая находится на материке, отделилась группа и переселилась на Куршскую косу. Это случилось, наверное, лет десять назад или чуть побольше. И тогда российская часть национального парка сделала так: „Ффуу“, — Мухин изобразил выдох облегчения. — Потому что птицы поселились на литовской части. Но там началось развитие колонии большого баклана. Она росла, и сотрудникам литовской части косы пришлось принимать решение. Они регулярно брандспойтами сбивают крайние гнёзда, не позволяя колонии расти. Один из вариантов решения».

Далее Мухин напомнил, что литовцы «сняли замечательный фильм» «об этих динозаврах».

«Птицы — это ближайшие родственники динозавров, — напомнил орнитолог. — По большому счёту, они и есть динозавры. Сотрудники какого-то фондика сняли фильм. Они вмонтировали в перила смотровой площадки микрофоны и записывали то, что люди говорят, глядя на этих бакланов. А потом они наложили эти голоса на презентацию с бакланами. Это шикарнейший фильм! То есть, можно из этого сделать и шоу, если постараться».

Выслушав рецепты Мухина, Калина заметил, что слышал, что бакланов можно прогнать при помощи салютов и фейерверков.

«Про салюты уж не знаю, — отреагировал директор биостанции. — Но в Литве беспокойство колонии идёт, чтобы она уж совсем не разрасталась. Но поймите, Куршский залив — очень продуктивное место с точки зрения рыбы, поэтому баклан там был, есть и будет есть... эту рыбу. Может, они только сместятся немного на другую территорию, но они постараются закрепиться на Куршской косе».