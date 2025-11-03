Власти Калининграда сообщили о закрытии движения на ул. Левитана

Власти Калининграда сообщили о закрытии движения на ул. Левитана

На участках ул. Левитана в Калининграде планируют поэтапно закрывать движение с 13 ноября по 4 декабря. Ограничения необходимы для прокладки канализации, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Движение планируют закрыть:

— с 13 по 23 ноября — от переулка Левитана до переулка Пархоменко;

— с 23 ноября по 4 декабря — от дома № 4 до ул. Врубеля.

На время ограничения движения автобусы маршрута № 92 поедут по улицам Подп. Емельянова, Энергетиков, Левитана. В обратном направлении — по тому же маршруту.

«Проезд закрывается для обеспечения безопасности при строительстве канализационной сети. Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схемы объезда, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возложена на подрядную организацию, ГП КО „Водоканал“», — добавили в пресс-службе.

