Закрытие движение на ул. Левитана продлевают до 20 декабря

Все новости по теме: Город
Закрытие движение на ул. Левитана продлевают до 20 декабря

В Калининграде на ул. Левитана продлевается закрытие движения транспорта до 20 декабря. Оно ограничено на участке от переулка Левитана до ул. Врубеля, сообщает пресс-служба администрации города.

На время ограничения движения маршрутки № 92 «ул. Левитана — ул. Сеченова» продолжат следовать по ул. Подполковника Емельянова, Энергетиков и Левитана. В обратном направлении — по тому же маршруту.

«Проезд закрыт для обеспечения безопасности при строительстве канализационной сети. Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схемы объезда, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возложена на ГП КО „Водоканал“», — добавила пресс-служба.

Напомним, что на участках ул. Левитана планировали поэтапно закрывать движение с 13 ноября по 4 декабря.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter