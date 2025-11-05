В Светлогорске начинают чистить озеро Тихое (видео) (фото)

В Светлогорске приступили к ежегодной плановой очистке озера Тихое. Об этом сообщили сотрудники администрации муниципалитета в соцсетях.

Для очистки используют многофункциональную самоходную амфибию. Она убирает с поверхности водоёма бытовой мусор и надводную растительность. Также в планах подрезать камыш.

«Традиционно оставляем островки естественной среды — со стороны детской площадки парка „Муза“ и у сооружений „Водоканала“, чтобы сохранить зоны размножения мальков и место обитания уточек», — отметили в администрации.

Как заявлял в 2023 году бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Тихое озеро включено в перечень объектов, которые планируют расчистить за счёт федерального бюджета. В 2025 году власти обещали начать разрабатывать проектно-сметную документацию. Ждать очистки раньше 2026 года не стоит, сказал тогда Алиханов, добавив, что «ничто не мешает тому же муниципалитету мелкие работы какие-то вблизи берега проводить».