В Светлогорске начинают чистить озеро Тихое (видео) (фото)

В Светлогорске начинают чистить озеро Тихое (видео) (фото)
Фото: страница Светлогорского округа в соцсети «ВКонтакте»
Все новости по теме: Муниципалитеты

В Светлогорске приступили к ежегодной плановой очистке озера Тихое. Об этом сообщили сотрудники администрации муниципалитета в соцсетях.

Для очистки используют многофункциональную самоходную амфибию. Она убирает с поверхности водоёма бытовой мусор и надводную растительность. Также в планах подрезать камыш.

«Традиционно оставляем островки естественной среды — со стороны детской площадки парка „Муза“ и у сооружений „Водоканала“, чтобы сохранить зоны размножения мальков и место обитания уточек», — отметили в администрации.

Как заявлял в 2023 году бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Тихое озеро включено в перечень объектов, которые планируют расчистить за счёт федерального бюджета. В 2025 году власти обещали начать разрабатывать проектно-сметную документацию. Ждать очистки раньше 2026 года не стоит, сказал тогда Алиханов, добавив, что «ничто не мешает тому же муниципалитету мелкие работы какие-то вблизи берега проводить».


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter