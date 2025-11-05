Контракт на ремонт променада в Светлогорске заключили с фирмой, содержавшей мосты

Все новости по теме: Муниципалитеты
Контракт на ремонт променада в Светлогорске заключили с фирмой, содержавшей мосты

Контракт на ремонт ограждающих конструкций променада в Светлогорске заключили с ООО «Термопласткомпозит». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Ранее компания постоянно побеждала в торгах на содержание мостов в Калининграде, в том числе сбивая цену практически втрое. На этот раз подрядчик согласился выполнить работы за 14 331 239 рублей при начальной стоимости 17 060 999 рублей. Таким образом, разница составила 2,7 млн рублей.

Контракт с компанией ГБУ «Балтберегозащита» заключило 1 ноября. Исполнить его необходимо до конца текущего года, а завершить работы — к 20 декабря. Протяжённость объекта — 1280 м.п. На бетонных конструкциях подрядчику необходимо будет отбить штукатурку, заделать трещины в стенах, очистить и окрасить поверхности. Деревянные конструкции также необходимо отремонтировать и покрасить.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter