Контракт на ремонт променада в Светлогорске заключили с фирмой, содержавшей мосты

Контракт на ремонт ограждающих конструкций променада в Светлогорске заключили с ООО «Термопласткомпозит». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Ранее компания постоянно побеждала в торгах на содержание мостов в Калининграде, в том числе сбивая цену практически втрое. На этот раз подрядчик согласился выполнить работы за 14 331 239 рублей при начальной стоимости 17 060 999 рублей. Таким образом, разница составила 2,7 млн рублей.

Контракт с компанией ГБУ «Балтберегозащита» заключило 1 ноября. Исполнить его необходимо до конца текущего года, а завершить работы — к 20 декабря. Протяжённость объекта — 1280 м.п. На бетонных конструкциях подрядчику необходимо будет отбить штукатурку, заделать трещины в стенах, очистить и окрасить поверхности. Деревянные конструкции также необходимо отремонтировать и покрасить.