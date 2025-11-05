Власти рассказали, появится ли остановка пригородных поездов в Холмогоровке

Власти рассказали, появится ли остановка пригородных поездов в Холмогоровке
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Пригородные железнодорожные перевозки

Калининградская пригородная пассажирская компания (КППК) «пока» не планирует обустраивать железнодорожный остановочный пункт в Холмогоровке вблизи строительной компании «ВАД». Решение связано с удаленностью от окраины частного сектора поселка. Об этом сообщили представители мининфраструктуры Калининградской области в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

С предложением обустроить остановку вблизи «ВАДа» обратился местный житель. По его мнению, остановка для поездов светлогорского направления «существенно решит проблему с транспортной доступностью Холмогоровки».

«Пока делать там остановку не планируют, так как удаленность предлагаемого железнодорожного остановочного пункта от окраины частного сектора поселка Холмогоровка составляет примерно 500 м, от центра максимальной концентрации населения (Холмогоровка Новая) — около 2 км», — следует из ответа ведомства. Министерство также отметило, что прогнозируемый среднесуточный пассажиропоток может колебаться и составит «ориентировочно от 5 до 9 человек на поезд».

Помимо прочего, по данным железной дороги, остановка в Холмогоровке «увеличит время в пути и существенно изменит расписание поездов в этом и других направлениях».

Изображение: скриншот комментариев на странице Алексея Беспрозванных

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter