Власти рассказали, появится ли остановка пригородных поездов в Холмогоровке

Калининградская пригородная пассажирская компания (КППК) «пока» не планирует обустраивать железнодорожный остановочный пункт в Холмогоровке вблизи строительной компании «ВАД». Решение связано с удаленностью от окраины частного сектора поселка. Об этом сообщили представители мининфраструктуры Калининградской области в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

С предложением обустроить остановку вблизи «ВАДа» обратился местный житель. По его мнению, остановка для поездов светлогорского направления «существенно решит проблему с транспортной доступностью Холмогоровки».

«Пока делать там остановку не планируют, так как удаленность предлагаемого железнодорожного остановочного пункта от окраины частного сектора поселка Холмогоровка составляет примерно 500 м, от центра максимальной концентрации населения (Холмогоровка Новая) — около 2 км», — следует из ответа ведомства. Министерство также отметило, что прогнозируемый среднесуточный пассажиропоток может колебаться и составит «ориентировочно от 5 до 9 человек на поезд».

Помимо прочего, по данным железной дороги, остановка в Холмогоровке «увеличит время в пути и существенно изменит расписание поездов в этом и других направлениях».

Изображение: скриншот комментариев на странице Алексея Беспрозванных

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!