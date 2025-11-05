В калининградском филиале Третьяковской галереи появились эргорюкзаки (фото)

В калининградском филиале Третьяковской галереи появились эргорюкзаки (фото)
Фото: страница филиала Третьяковской галереи в соцсети «ВКонтакте»
В филиале Третьяковской галереи в Калининграде появились эргорюкзаки для посетителей с маленькими детьми. Об этом сообщили на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Теперь на время визита в музей гости могут взять эргорюкзак на стойке информации — это позволит родителям с комфортом осмотреть все экспозиции. Эргорюкзаки предназначены для переноски детей в возрасте от 4 месяцев до 3 лет, сшиты из дышащей сетчатой ткани и помогают правильно распределить нагрузку на спину», — говорится в сообщении.

Реакция посетителей страницы на новость была неоднозначной. Часть из них рассматривает нововведение как возможность посетить музей всей семьёй, другие не понимают, что делать в Третьяковке гостям столь юного возраста и хотели бы, чтобы в учреждении ввели дни без детей.

О том, что филиал закупает 15 эргорюкзаков, стало известно в начале сентября. На эти цели выделяли 94 674 рубля. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе учреждения, для нужд посетителей закупаются также коляски. Согласно правилам посещения Третьяковки, в здание допускаются посетители с колясками-тростями весом до 10 кг и габаритами 100*50*50 см.

