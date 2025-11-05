Власти планируют направить 14,9 млн руб. на благоустройство муниципалитетов (список)

Правительство Калининградской области подготовило проект постановления о выделении субсидий на сумму 14,9 млн руб. из областного бюджета на реализацию муниципальных программ по благоустройству территорий. Документ опубликован на сайте областного правительства региона для общественного обсуждения.

Субсидии полагаются десяти муниципалитетам. Максимальные суммы получат Черняховский муниципальный округ — 2,9 млн руб., Гвардейский — 2,6 млн руб., Балтийский — 1,6 млн руб.

Также в списке: Славский округ — 1,4 млн рублей, Зеленоградский — 1,1 млн руб., Пионерский — 1,1 млн руб., Светловский — 982 тыс. руб., Советский — 975 тыс. руб., Багратионовский — 961 тыс. руб., Правдинский — 948 тыс. руб.

Субсидии будут использованы в рамках муниципальных программ по благоустройству, утвержденных правилами, закрепленными государственной программой Калининградской области «Окружающая среда». Постановление вступает в силу с момента официального опубликования на сайте областного правительства.

Напомним, по итогам конкурса проектов министерства по культуре и туризму «Создание условий для отдыха и рекреации на территории муниципальных образований Калининградской области» в 2026 году субсидии на обустройство зон отдыха получат Славский, Гусевский, Гвардейский, Багратионовский, Янтарный, Правдинский, Нестеровский, Полесский, Балтийский, Пионерский, Светловский, Черняховский и Ладушкинский муниципальные и городские округа.

