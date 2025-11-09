Археологи: велодорожка «От косы до косы» прошла по древним могильникам

В Калининградской области строительство велодорожки «От косы до косы» ведется на территории грунтовых могильников, включенных в список объектов археологического наследия, подлежащих государственной охране. Об этом «Новому Калининграду» рассказали археологи, знакомые с ситуацией. Памятники относятся к периоду начала I тыс. н.э. (эпоха римских влияний) и вплоть до XIII в..



«Месяц назад коллега ездил в Поваровку и обнаружил, что на месте одного из памятников археологии ведутся строительные работы. В итоге выяснилось, что по трем объектам археологии проложена велодорожка, — рассказал один из собеседников „Нового Калининграда“. — Причем если один из объектов она проходит по краю, то по двум другим проложена прямо по территории объектов археологического наследия. При этом на всех памятниках зафиксированы следы работы и движения спецтехники».

По словам археологов, в Службу государственной охраны объектов культурного наследия было направлено соответствующее обращение. «Общались с коллегами-археологами. Никто не понимает, что происходит, почему строительство ведется на территории, которая охраняется государством. Очень странно, что по данному объекту не проводились предваряющие археологические изыскания (разведки), никто из коллег не видел раздел по обеспечению сохранности памятников археологии. Налицо целый ряд нарушений», — отмечают эксперты.

Микрорегион, на которой ведется строительство велодорожки, исследовался археологами, начиная с XIX в. и широко известен в научных публикациях полями погребений Гребитен. «Могильники Гребитен исследовали восточно-прусские археологи Хейдек, Буяк в 1884 и 1886, позднее Бецценбергер. Некоторые из этих локаций упоминаются в своде археологических памятников Восточной Пруссии, составленном Эмилем Холлаком в 1908 г. Общее количество исследованных в довоенный период погребений превышает 600», — отмечается в исторической справке.

Погребения представлены кремациями и разнообразны по составу, отмечаются как урновые, так и безурновые кремации. В списке Холлака, относящемуся к населенному пункту Гребитен (Grebieten), фигурирует 4 объекта: два разрушенных кургана поздней бронзы; крупный могильник с кремациями и римскими монетами; могильник с кремациями позднеязыческого периода и могильник с кремациями. Более поздние исследователи, помимо упомянутых памятников, выделяют в окрестностях еще два археологических объекта погребального и поселенческого характера. Таким образом, в окрестностях бывшего населенного пункта Гребитен (Grebieten) существуют по меньшей мере 6 объектов археологического наследия, только некоторые из них стоят на государственном учете, отмечают эксперты.

Один из объектов был открыт Владимиром Кулаковым в 1978 г. и поставлен на учет в 1991 г. Другие памятники были поставлены на учет уже в современный период, благодаря работам Константина Скворцова, Георгия Пронина, Марины Смирновой и Юрия Жиляева.

«Таким образом, данный микрорегион насыщен археологическими объектами, как погребального, так и поселенческого характера, относящимися к периоду начала I тыс. н.э. (эпоха римских влияний) и вплоть до XIII в. (вторжение Германского ордена), — отмечают археологи. — К настоящему моменту, состояние археологической изученности оставляет желать лучшего и поэтому проведение строительных работ без предварительного археологического обследования территорий, отводимых под хозяйственное освоение, недопустимо».