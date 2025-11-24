Кант и «коты Шрёдингера»: почему археологию в регионе отправляют на свалку истории

АРХЕОЛО́ГИЯ (от греч. ἀρχαῖος — древ­ний и ...ло­гия) — от­расль ис­то­рической нау­ки,

изу­чаю­щая про­шлое че­ло­ве­че­ст­ва по ве­ще­ст­вен­ным ис­точ­ни­кам

Большая российская энциклопедия, авторы: Л. И. Авилова, И. О. Гавритухин, А. Р. Канторович, С. В. Кузьминых

История, которая всколыхнула калининградское археологическое сообщество в ноябре, на первый взгляд, может показаться частным случаем: строители велодорожки «От косы до косы» прошлись строительной техникой по могильникам тысячелетней давности в микрорегионе Гребитен. Однако она стала вершиной айсберга, утверждают археологи, исследующие историческое наследие Калининградской области. «Новый Калининград» пообщался с учеными, изучил документы и попытался выяснить, почему уникальное историческое наследие уходит под ковш экскаватора и каким образом места, где когда-то жил Кант, застраивают без предварительных научных изысканий.



Грунтовые могильники, по которым прошла велодорожка, относятся к периоду от начала I тыс. н.э. (эпоха римских влияний) и вплоть до XIII в. (вторжение Тевтонского ордена). Так называемый микрорегион, на котором ведется строительство, имеет название Гребитен. Археологи исследовали его начиная с XIX в., он широко известен в научных публикациях.

Погребения микрорегиона представлены кремациями и разнообразны по составу: есть среди них крупный могильник с римскими монетами; могильник с кремациями позднеязыческого периода. Рядом с областью прохождения велодорожки известны также по довоенным данным курганы эпохи бронзы и уникальный клад каменных топоров эпохи неолита. Лишь некоторые из них поставлены на официальный учёт и должны были охраняться государством. «К настоящему моменту состояние археологической изученности оставляет желать лучшего, и поэтому проведение строительных работ без предварительного археологического обследования территорий, отводимых под хозяйственное освоение, недопустимо», — рассказал «Новому Калининграду» один из археологов.

В строительной компании «ДСП», которая является подрядчиком строительства велодорожки, от комментариев отказались. В правительстве взяли отсрочку на предоставление информации о том, как так вышло, что велодорожка прошла по объекту, который охраняется государством.

Отметим, что археологи активно работают на территории Калининградской области последние 30 лет, и артефакты, которые они обнаружили во время своих работ, поистине бесценны. В частности, ученые проводили исследования на месте строительства Приморского кольца, подземного хранилища газа, в других местах. Стройки начинались после того, как археологи завершали свою работу. Многие из обнаруженных ими при раскопках находки можно увидеть в областном Историко-художественном музее на выставке сокровищ из элитных погребений эстиев эпохи Великого переселения народов и Темных веков (конец IV–VII вв.) под названием «Древние воины Янтарного края» (6+). Часть из них уже экспонировалась с конца осени 2022 года в Государственном историческом музее в Москве.

Однако у ученых есть основания полагать, что значительная часть сокровищ, которые хранит в себе калининградская земля, вместо того, чтобы занять свои законные места в музея, канут в небытие, а историческая наука лишится множества открытий. Причина — политики властей по отношению к изучению археологического наследия в Калининградской области.

Дыры на карте

Первым звоночком, который заставил археологов заговорить открыто, стали слова научного сотрудника сектора «Археология» Калининградского историко-художественного музея Дарьи Лапиной в сентябре. В разговоре с корреспондентом «Нового Калининграда» она обратила внимание на парадоксальную ситуацию с частными замками.

«В Калининградской области замки выкупают частники и потом реставрируют их и ремонтируют, — рассказала эксперт. — С одной стороны, это хорошо, но с другой — они стоят на учёте только как объекты культурного наследия с точки зрения архитектуры. Однако случаются проблемы, когда их пытаются поставить на учёт как памятники археологического наследия. Там появляются какие-то сторонние археологи (часто из Санкт-Петербурга), которые делают шурф в подвале и пишут, что там нет никакого культурного слоя. Удивительно, да? В замке XIV века нет культурного слоя. А когда приходят археологи с „открытым листом“, частники им угрожают вызовом полиции или сообщают, что уже всё бетоном залили, и не дают проводить работы» («открытый лист» — официальное разрешение Минкультуры РФ на право изучать археологическое наследие — прим. «Нового Калининграда»).

Но главный пример, по словам Лапиной, касается исторического центра Калининграда: «Он стоял на учёте как исторический район Кёнигсберга, а потом Служба госохраны объектов культурного наследия отменила этот приказ. Например, остров Канта только в 2024 году на учёт поставили, он теперь называется участком городского слоя средневекового города Кёнигсберг. То есть только участок. У нас целые дыры теперь на карте. Если где-то не успели поставить, там уже свободно копают не специалисты, а обычные рабочие».

Вопрос проведения археологии, как полагает Дарья Лапина, «упирается в деньги» — работу археологов нужно оплачивать, и частники не хотят этого делать. К тому же археология задерживает сроки строительства, так как никто не может гарантировать, что ученые справятся с раскопками за три-четыре месяца.

Те, с кем пообщался «Новый Калининград» на условиях анонимности, утверждают, что последние десять лет наблюдают «игру в пользу застройщиков». «Складывается ощущение, что призванная защищать культурное наследие областная Служба госохраны ОКН играет на „чужой стороне“ — не обращает внимания, когда застройщики не проводят археологические изыскания в местах, где сто процентов есть культурный слой. Остров Канта, про который говорила Дарья Лапина, — только один из примеров. Посмотрите, что творится на берегу Преголи у Эстакадного моста — там возводят жилой комплекс „Кант Сити“. Но археологических изысканий не было — по культурному слою просто прошлись экскаватором!» — рассказал собеседник «Нового Калининграда» на условиях анонимности.



Археологи считают, что корни проблемы уходят в 2015 год. В марте 2014-го тогдашний руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Лариса Копцева подписала приказ № 25, который признавал «Культурный слой города Кенигсберга» выявленным объектом археологического наследия на всей исторической части территории города. Это автоматически обязывало всех застройщиков проводить археологические изыскания перед началом работ. Однако после ухода Копцевой и назначения на пост её заместителя Евгения Маслова действие этого приказа было сначала приостановлено, а в 2020 году — полностью отменено.

«С 2015 года уровень охраны культурного наследия в исторической части города начал неуклонно деградировать», — констатирует собеседник «Нового Калининграда».

«Кант — наше всё, но стройка дороже»

Одним из самых ярких примеров можно назвать историю со строительством жилого комплекса «Кант Сити» на улице Портовой, по другую сторону от эстакадного моста от исторической Биржи Кёнигсберга, где в настоящее время располагается Музей изобразительных искусств. Как рассказала калининградский археолог Ирина Иптышева, эта территория — исторический район Фордер Форштадт, освоение которого началось не позднее XIV века. В 1339 году Орден передал эти земли Кнайпхофу, и здесь располагались пристани, склады и весовые здания. Позднее здесь образовалась слобода с собственным судом. Архивные данные, гравюры и карты, включая план Брауна 1554 года, подтверждают плотную застройку.





Строительство ЖК на ул. Портовой, ноябрь 2025 года

«Все эти факты дают основание предполагать наличие на данной территории объекта археологического наследия — культурного слоя города Кенигсберга», — утверждает Иптышева. Научные археологические изыскания здесь прежде не проводились — в научных трудах информации нет. Что, по всей видимости, неудивительно — в довоенные времена здесь была плотная застройка, в послевоенные — масштабное строительство, восстановление города из руин. Аналогичная ситуация — с островом Канта.

Однако в 2020 году на Портовой началось строительство административно-торгового здания. При этом на смежном участке уже был официально поставлен на учёт «Участок культурного слоя Кенигсберга XVI- нач. XX вв.» Археологи направили в Службу госохраны письмо с вопросом, проводилась ли историко-культурная экспертиза на самом участке застройки. В ответе чиновников говорилось, что объекты археологического наследия на участке под застройку «отсутствуют». «Утверждение весьма спорное, поскольку государственная историко-культурная экспертиза участка не проводилась. Выводы сделали специалисты Службы после выезда на участок, причем без участия археологов», — отмечает Иптышева.

Далее последовала строительная эквилибристика: 14 августа 2020 года объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. По данным реестра минграда, это было здание в один надземный этаж, общей площадью 1648.4 м2. «При этом участок рядом перемежевали, выделив узкую полоску земли, которая формально отделила стройку от охраняемой территории», — рассказала археолог.

В 2024 году строительство возобновилось, но оказалось куда более грандиозных масштабов — региональные власти выдали разрешение на реконструкцию административно-торгового здания со встроенной автостоянкой под семиэтажный жилой дом на 160 квартир. Общая площадь объекта составит 27 126 кв. м.

Проект ЖК был утвержден на заседании градостороительного совета Калининградской области еще в ноябре 2022 года, вызвав отрицательную реакцию ряда архитекторов. Так, архитектор Олег Васютин говорил, что строительство жилого дома у эстакадного моста нарушает градостроительную логику, поскольку планировалось, что на этом месте появится брендовый объект. Сергей Гулевский обращал внимание, что рядом находится бывшее здание биржи, напротив — Музей Мирового океана, Кафедральный собор и Королевская гора. Он говорил, что жилой дом в этом месте — градостроительная ошибка. Тем не менее градсовет этот проект согласовал.

В 2024 году строители раскопали котлован. В его обрезах, хорошо просматриваемых с моста, виднелись мощные культурные напластования, утверждают археологи. Грунт, по их словам, вывозился на другую строительную площадку под Калининградом и использовался в качестве подсыпки. Археологи вновь начали заваливать письмами областную Службу госохраны ОКН.





Строительство на ул. Портовой, июль 2024 года

Из письма руководителю областной Службы госохраны ОКН Евгению Маслова от археолога Юрия Жиляева, 16 июля 2024 года:

«12 июля 2024 года на огороженном земельном участке по адресу ул. Портовая, 2, были зафиксированы земляные работы. Работы производились тяжелой техникой, на фото видны кучи брусчатки, выкопанной экскаватором. Данный участок не числится как объект археологического наследия. При изучении историографических данных отчетливо видно, что данная территория с XIV в. подвергалась активному антропогенному воздействию. На основании изложенного прошу сообщить: имеются ли на данной территории объекты археологического наследия? Если нет, на основании каких документов и исследований был сделан вывод об отсутствии объектов археологического наследия на данной территории. Проводились ли археологические исследования данной территории перед началом проведения земляных работа (если да, то кем и на каком основании, № и дата выдачи открытого листа)? Проводятся ли указанные земляные работы под археологическим надзором? Если да, то кем и на каком основании, № и дата выдачи открытого листа, если нет — то почему».

Из ответов областной Службы госохраны ОКН по строительству на ул. Портовой археологам:

«В границах земельного участка принятые на государственную охрану объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, включая выявленные объекты археологического наследия, отсутствуют. Результаты ранее проведенных археологических исследований в границах земельного участка в Службу не поступали. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и направить в Службу письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. В настоящее время в Службу заявления об обнаруженных объектах культурного наследия не поступали».

«С моста четко было видно, что там фундаменты XVIII-XIX веков. Но Служба ответила, что там ничего нет, археологи не нужны. А теперь там строят жилищный комплекс „Кант Сити“. Хотя раскопок там не проводилось, просто есть старая немецкая карта, что там рядом жил Кант, — рассказал Юрий Жиляев „Новому Калининграду“. — Кант — наше всё, но стройка дороже».

«Название „Кант Сити“ добавляет цинизма этой истории, — считает Ирина Иптышева. — Согласно архивным данным, к югу от участка располагался дом, где в 1724 году родился Иммануил Кант. Культурный слой, по которому, возможно, ходил великий философ, был безвозвратно уничтожен».

В настоящее время, судя по данным сайта Наш-дом.РФ, в ЖК будет восемь этажей, квартир планируется — 204. «Кант Сити» возводит ООО «Патефон», которое входит в группу компаний СК «МПК». Учредителями компании являются Ольга Деева и один из крупнейших застройщиков побережья Леонид Кухарев. Гендиректор с 2024 года — Ольга Вакуленко, избранная в райсовет Зеленоградска в сентябре этого года от «Единой России». «Новый Калининград» направил в компанию официальный запрос с просьбой прокомментировать, почему не проводились археологические изыскания, но ответа на момент публикации так и не получил.

Подземные «коты Шрёдингера»

Проблема не ограничивается Калининградом. Аналогичная ситуация, по словам археологов, складывается, например, с замками, переданными инвесторам для развития туризма (об этом как раз рассказывала и сотрудник сектора «Археология» Калининградского историко-художественного музея Дарья Лапина).История с замком в Багратионовске, по словам Ирины Иптышевой, стала хрестоматийной: археолог Константин Скворцов, проводивший там ранее раскопки , в более поздний период подал документы для внесения территории замка в список выявленных объектов археологического наследия. Это произошло, когда замку нашли инвестора, собравшегося начать там масштабные работы и у археологов возникли опасения, что культурный слой может быть уничтожен.

Замок в Багратионовске, фото: сентябрь 2024 года.



Руководитель областной Службы государственной охраны ОКН Евгений Маслов подписал соответствующий приказ — от 22 июня 2023 года № 234. Однако в августе приказ им же был отменен. Тогда руководитель службы пояснял «Новому Калининграду», что была нарушена процедура во время регистрации руин как выявленного объекта археологического наследия: «Все будет строго по букве закона. Археолог должен получить открытый лист в МК РФ (Министерство культуры Российской Федерации Федерации — прим. „Нового Калининграда“), уведомить нас о начале работ не позднее чем за 5 дней, направить нам на регистрацию открытый лист. Потом не позднее 10 дней (а не 30 лет) после выявления памятника археологии направить нам заявление для постановки на учет».

«Такая отмена была незаконной, — уверена Ирина Иптышева. — Согласно ФЗ-73, ОАН считается выявленным с момента его обнаружения. И механизмов исключения ОАН из списка выявленных личным решением руководителя Службы никаким законом не предусмотрено». Позже археологов все же допустили на территорию, и небольшой фрагмент замка снова был внесен в список, но, отмечают археологи, в той его части, где благоустройство не планировалось.

Похожая ситуация была с островом Канта. В 2023 году археологи потребовали признать объектом археологического наследия всю площадь острова Канта. Однако глава областной Службы ответил довольно резко, заявив, что его Служба — «это не биржа труда, которая наделяет работой археологов и архитекторов», поскольку они предлагают свои услуги, когда появляются инвесторы. Археологи пытались убедить чиновника, что Кнайпхоф был «ограниченной территорией, где точно существовал средневековый город». И если остров будет застраиваться, вся археология там может быть уничтожена. После того, как археологи провели дополнительные исследования, Евгений Маслов всё же подписал приказ о расширении границ ОАН — это произошло 6 мая 2024 года.

Но ключевая проблема, по мнению археологов, — в том, что Служба госохраны предоставляет застройщикам не совсем корректную информацию о наличии или отсутствии на участке объекта археологического наследия (во всех фазах его существования в правовом поле) и зон охраны.



«Существует три категории объектов: внесенные в федеральный реестр, выявленные и „обладающие признаками объекта культурного наследия“ — те, которые существуют, но еще официально не внесены в списки (своеобразные „коты Шрёдингера“ археологии). Служба же, отвечая на запросы, часто игнорирует третью категорию, сообщая застройщикам, что объектов культурного наследия „нет“, хотя на самом деле следует писать „отсутствует информация“», — говорит Ирина Иптышева. По ее словам, происходит подмена понятий.

«Для того, чтобы информация о наличии или отсутствии ОКН появилась, для начала нужно проведение историко-культурной экспертизы посредством археологических разведок, чтобы уже кто-то заглянул в этот условный стальной сейф и сказал, жив „кот“ или мертв — есть там объекты археологического наследия или нет. Пока это не сделано, мы имеем состояние квантовой неопределенности, — говорит археолог. — Получается, что заказчики не предупреждены о том, что их может ждать на том или ином участке земли».

Кстати, такое упущение не всегда играет на руку застройщикам, заинтересованным в том, чтобы побыстрее начать стройку, не расходуя время и деньги на работу ученых. Был, по словам археологов, и обратный прецедент — законопослушный застройщик, получивший документ о том, что на участке, где ранее не работали археологи, отсутствует объект культурного наследия, приступил к работам без предварительной археологической разведки и... наткнулся на человеческие останки. Стройку пришлось приостановить, вызывать Следственный комитет, проводить археологические исследования, тратить на это дополнительные время и деньги, которые не были предусмотрены проектом.

«Давайте будем честны: траншеи и котлованы копают не специалисты в археологии, кусок керамики заметить им будет сложнее, чем кости. Не стоит полагаться на то, что строители своевременно уведомят региональную Службу госохраны объектов культурного наследия об обнаружении признаков памятника археологии, как это положено по существующему законодательству. Именно поэтому так важно, чтобы у нас все-таки строительные работы предварялись археологическими разведками, проведенными квалифицированными и подготовленными для этой задачи кадрами», — говорит Иптышева.

Археологи обращаются к потенциальным заказчикам строительных работ с просьбой подходить к вопросу стратегически, а не тактически: «Если вы получили ответ от Службы, включающий в себя информацию только относительно ОКН из реестра или из списка выявленных, но ничего насчет „объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия“ — обратитесь за бесплатной консультацией к любой калининградской археологической организации для получения второго мнения». По мнению Ирины Иптышевой, это может уберечь от проблем и лишних трат в будущем, поскольку вовремя выявленный памятник археологии позволяет потенциально изменить проект так, чтобы интересы всех сторон были соблюдены.

«В конечном итоге можно констатировать, что вред археологическим памятникам Калининградской области, вызванный действиями чиновников, по масштабности уже, вероятно, превысил ущерб, наносимый черными копателями», — полагает Иптышева. Она сама неоднократно обращалась не только в Службу госохраны, но также в Министерство культуры РФ, правительство области, прокуратуру. Однако из надзорного органа присылают письма, практически копирующие ответы Службы.

Изразец с изображением двуглавого орла, обнаруженный археологами на территории бывшей Фридрихсбургской крепости во время раскопок на месте строительства дублера двухъярусного моста, фото: пресс-служба Музея Мирового океана



«Новый Калининград» направил запрос в правительство области, в котором просил ответить представителей власти на вопросы, почему не проводились археологические изыскания на месте строительства «Кант Сити», но проводились по проекту «Реконструкция эстакадного моста» или при строительстве Приморского кольца. Есть ли единый подход по проведению археологических изысканий в Калининградской области и почему Служба государственной охраны объектов культурного наследия не дает рекомендаций или требований застройщикам проводить изыскания в тех случаях, когда ранее работы не проводились и нет информации о наличии ОКН или ОАН.

Ответ на первые три вопроса представители Службы решили объединить и сослались на законодательство: «При подготовке ответов Служба руководствуется требованиями действующего законодательства и характером запросов: федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», постановлением Правительства РФ от 30.12.2023 № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 ФЗ „Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ“ работ по использованию лесов и иных работ» (далее — постановление Правительства РФ от 30.12.2023 № 2418) издано в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 01.05.2022 № 124-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Необходимость использования норм постановления Правительства РФ от 30.12.2023 № 2418, отметили в Службе, содержится в совместном информационном письме Министерства строительства и ЖКХ РФ и Министерства культуры РФ (исх. № 9904-СМ/08 от 21.02.2025), «информирование заявителей осуществляется в соответствии с поставленными в обращениях вопросами». При этом, отмечают в Службе, наличие либо отсутствие на земельном участке объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, границ территории объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия, защитных зон объектов культурного наследия не является постоянной величиной. В порядке, предусмотренном действующим законодательством в области государственной охраны объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия могут включаться в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, объекты культурного наследия могут исключаться из реестра, могут изменяться границы территории, зоны охраны объектов культурного наследия. «Таким образом, ответы Службы отражают ситуацию на момент их подготовки», — говорится в ответе на запрос.

На вопрос, почему Служба государственной охраны объектов культурного наследия не дает рекомендаций или требований застройщикам проводить изыскания в тех случаях, когда ранее работы не проводились и нет информации о наличии ОКН или ОАН, власти сообщили: «В рамках подготовки ответов на запросы Служба информирует о требованиях законодательства. Требования предъявляются в случае наличия признаков нарушений законодательства или при фиксации нарушений».

Позже в правительстве уточнили свой ответ: «Законодательного требования проводить предварительную археологию везде и всюду перед строительством нет. Служба по охране ОКН направляет на предварительное археологическое обследование территории, подлежащей хозяйственному освоению, в случаях высокой вероятности нахождения там памятников археологического наследия. На примере „Кант Сити“ — разведки на этих территориях проводились и по их итогам на государственный учет был поставлен выявленный объект археологического наследия „Участок культурного слоя города Кёнигсберга“, XVI век н.э. — начало XX века н.э. (Приказ Службы от 24.01.2019 № 15). Строительство проводится вне границ территории этого объекта».



Ирина Иптышева с ответом Службы не согласна. «В официальном ответе упомянуты те законодательные документы, которые на данный момент являются главными для археологов: ФЗ-73 и Постановление № 2418, — говорит археолог. — Последнее рассматривает крайне ограниченный набор ситуаций, когда строительство возможно без проведения предварительной государственной историко-культурной экспертизы, осуществляемой путем археологических разведок». Речь, по её словам, идет про случаи, когда земляные работы, по мнению разработчиков Постановления, не угрожают тем самым «котам Шрëдингера» — еще не выявленным памятникам археологии, которые могут потенциально залегать на территории: это проекты с небольшой глубиной земляных работ; работы в зоне повреждённых ранее напластований — выбранных глубоких котлованах, старых трассах коммуникаций; строительные мероприятия на искусственных землях и т. д.

«То есть, согласно Постановлению № 2418, уточняющему ФЗ-73, „случаи высокой вероятности нахождения памятников археологии“, упомянутые в комментарии, — это всё, что не перечислено в этом документе. Больше ничего похожего как на требование определять какую-то вероятность, так и на способы это сделать, в действующем законодательстве не существует, — отмечает археолог. — Проблема в том, что расплывчатые формулировки Постановления № 2418 позволяют Службе волюнтаристски интерпретировать его содержание, и итог этого входит в противоречие с ФЗ-73. Так же как и приравнивание „отсутствия сведений“ о наличии памятников археологии к „отсутствию“ таковых в официальных ответах заказчикам».

Относительно «Кант Сити», как отмечает Ирина Иптышева, можно сказать следующее: кадастровый участок в центре города, за забором у которого уже имеется выявленный кусочек культурного слоя Средних веков и Нового времени, должен бы иметь все шансы победить в несуществующем конкурсе высоких вероятностей. «Тем не менее это не так. Можно задать риторический вопрос: если в историческом центре города выявление культурного слоя маловероятно, то где тогда он вообще может быть? — говорит археолог. — Утверждения, что разведки здесь проводились, абсолютно некорректны. Ввиду сложностей с инфраструктурой и коммуникациями на территории города, трудозатратами на исследование глубоких шурфов с тяжелым грунтом, необходимостью проводить кучу согласований, в городских условиях археологи редко выходят в процессе разведочных мероприятий за границы конкретного проектируемого объекта и отведенных под него кадастровых участков. Тем более что в историческом центре Калининграда можно находить шурфами культурный слой „отсюда и до обеда“ — как минимум пока не выйдешь за пределы Первых вальных укреплений».

Археолог также обращает внимание, что в случае с объектом археологического наследия, выявленным рядом с территорией «Кант Сити», разведки там проводились в конце 2013 г. узкой полосой вдоль Преголи по объекту «Реконструкция берегозащитных сооружений ул. Портовой, набережной общего пользования реки Преголя на участке от Дворца культуры моряков до существующей складской базы, расположенной по ул. Портовая, 18». «В результате этих работ на исследуемом участке был выявлен „Участок культурного слоя города Кёнигсберга XVI — нач. XX вв.“ в пределах границ участка с кадастровым номером 39:15:151402:263. Отдельно он не был внесен в список выявленных, поскольку уже готовился приказ о постановке на учет всей исторической части города, — добавляет эксперт. — Обнаружение археологических материалов на этой территории абсолютно не отменяет того, что на соседнем кадастровом участке культурный слой также имеется. Даже наоборот, вероятность его наличия в разы увеличивается. И именно от этого участка перед строительством „Кант Сити“ отмежевались полосой шириной 5 м».

Таким образом, утверждает археолог, непосредственно на территории строительства элитного жилого комплекса археологические разведки не проводились. «Если Служба охраны культурного наследия испытывает затруднения с формированием корректной базы данных с границами ранее проведенных археологических обследований, наше профессиональное сообщество готово поспособствовать в сборе архивных материалов. Главное, чтобы это помогло госоргану более ответственно и корректно выполнять свои обязанности», — отмечает она.

Артефакты под ногами

Работа археологов на месте не

рокополя периода Тевтонского ордена, фото из материалов ГИКЭ

О том, что «археологические коты Шрёдингера» в центре Калининграда скорее живы, чем мертвы, говорят исследования, которые проводила летом 2025 года Самбийская археологическая экспедиция ИА РАН по заказу подрядчика проектирования реконструкции Эстакадного моста. В результате разведки в районе Московского и Ленинского проспектов (недалеко от стройки ЖК «Кант Сити») был выявлен и поставлен на учёт «Участок культурного слоя города Кёнигсберга» второй половины XIII — начала XX вв. Среди находок — мостовые, элементы благоустройства, фрагменты керамики и даже некрополь периода Тевтонского ордена , предположительно, от госпиталя Святого Духа, который располагался на этой территории с конца XIII в. н.э. до начала XVI в. н.э., когда герцог Альбрехт передал ее под жилую застройку.

«Обнаружение следов средневекового некрополя дает в будущем исследователям при проведении археологических раскопок уникальную возможность на основании антропологических данных получить комплексную информацию не только о половозрастных характеристиках погребенных, но и о рационе питания, качестве и продолжительности жизни, особенностях физических нагрузок и общем состоянии здоровья первых жителей городской агломерации вокруг замка Кёнигсберг, и, возможно, даже визуализировать их внешний облик», — рассказывает замруководителя Самбийской археологической экспедиции Ирина Литвиненко. Теперь подрядчикам, занимающимся проектом реконструкции моста, придется учитывать этот объект и разрабатывать специальный раздел документации по сохранению археологического наследия.

Можно ли сказать, что в Калининграде, куда ни копни, везде найдешь культурный слой? Или все же в каждом случае нужно подтверждение специалистов? «На данный момент на территории Калининграда есть более 50 стоящих на учете в органах охраны памятников археологии, — поясняет замруководителя Самбийской археологической экспедиции. — Причем здесь идет речь не только о культурном слое Кёнигсберга и соответствующих ему комплексах XIII — перв. пол. XX в., но и о предшествовавших данному периоду ранних культурах. К примеру, во время проведения археологических раскопок сотрудниками Института археологии РАН на территории Королевского замка в 2016 г. были выявлены материалы доорденского периода, связанные с культурой пруссов, а на участке у юго-западной башни был выявлен еще более ранний культурный слой, датируемый железным веком (вторая половина I тыс. до н.э.)».

Есть и другие примеры ранних памятников на территории города: поселение I тыс. до н.э. на ул. Зоологической, несколько поселений позднего бронзового и раннего железного века на территории парка Теодора Кроне. «Перечень стоящих на учете памятников не окончателен и охватывает далеко не все сохранившиеся участки культурного слоя Кёнигсберга, о наличии которых мы знаем благодаря архивным материалам по ранее проведенным исследованиям, а также можем предполагать благодаря имеющейся картографии города XVI — XIX вв., — говорит ученый. — Также есть участки городской территории, где археологическое обследование пока еще вообще не проводилось. Поэтому сделать выводы о наличии или отсутствии культурных напластований на этих территориях можно сделать лишь после проведения археологических разведок».

По словам Ирины Литвиненко, археологи занимаются как некоммерческими исследовательскими работами, так и имеют возможность проводить охранно-спасательные археологические мероприятия на коммерческой основе. В обоих случаях коллекции находок, полученных в ходе этих работ, после завершения камеральной обработки отправляются в музейный фонд РФ. Заказ на проведение разведки от подрядчика проектирования Эстакадного моста — как раз коммерческий проект.

Находки, обнаруженные на месте строительства ЖК «Росгартен»

Коммерческим для археологических организаций были, например, и работы на месте ЖК «Росгартен» на улице Клинической. «При строительстве жилого комплекса у Нижнего пруда компания „КСИ“ инициировала проведение археологических исследований», — рассказали «Новому Калининграду» в компании. На этой территории археологи выявили остатки гончарной мастерской XVI-XVII вв веков и обнаружили тысячи предметов из железа и цветного металла. Часть этого материала уже находится в основной экспозиции историко-художественного музея и регулярно исследуется в рамках научных статей (3-D модели частей раскопа и находок можно посмотреть по ссылке).

Выводы из всего этого можно сделать такие: если верить археологам, то в Калининградской области существует системная проблема, при которой строительство ставится выше сохранения исторического наследия, а действия органов охраны этому способствуют. Если верить властям, то всё в регионе делается по закону. При этом становится очевидным, что наука, изучающая прошлое человечества, отодвигается на задний план. А те самые «коты Шрёдингера», то есть вещественные источники, которые существовали в том месте, где когда-то жил Кант, по всей видимости, утрачены безвозвратно.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», пресс-служба Музея Мирового океана, предоставлены Юрием Жиляевым, Ириной Иптышевой